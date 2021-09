Plantean dejar de cobrar impuesto por herencias de la Ley 247

La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) levantó ayer la huelga de hambre que realizaba en la plaza 14 de Septiembre tras lograr un acuerdo con la Gobernación para suspender el impuesto a herencias que resultan de la Ley Nacional 247 de Regularización de Derecho Propietario.



El acuerdo con la Gobernación determina que el Gobierno departamental enviará una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa Departamental para “el no cobro del impuesto departamental a la transmisión sucesoria resultante de la Ley Nacional No. 247” de regularización de propiedades en las zonas urbanas del país.



El dirigente de la Fedjuve, Eliseo Alejandro, manifestó que con este acuerdo se tiene que suspender el cobro del impuesto del 20 por ciento de las propiedades que sean regularizadas con la Ley 247. En tanto, el tributo se cobra para otro tipo de trámites y del usucapión.



Asimismo, se acordó que se notifique con este acuerdo a la dirección de Derechos Reales.



Con esta propuesta se prevé que la Gobernación realice modificaciones a la ley 250 que estableció el cobro del impuesto a las herencias en el departamento de Cochabamba.



La Gobernación plantea el cobro del 0,1 por ciento del impuesto en el caso de la Ley 247, como un monto nominal, ya que así no se generaría responsabilidad administrativa. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los dirigentes que advirtieron con acudir al Tribunal Constitucional, porque el pago del tributo no está previsto en la mencionada ley.



La Unidad de Recaudaciones informó el martes que el tributo a las herencias se pagaba sin dificultades desde 2018 y que este 2022 se dieron opciones para reducir el tributo por la crisis de la pandemia.