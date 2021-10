UMSS hará análisis de muestra de desayuno tras denuncia de padres

El Centro de Alimentos de la Universidad Mayor de San Simón realizará el análisis de la muestra presentada por padres de familia y la Alcaldía tras una denuncia de un posible roedor al interior de un yogurt del desayuno escolar.



El cultivo de hongos llevará siete días, pero la observación microscópica estará antes. Sin embargo, la directora del Centro de Alimentos, María Esther Gianinni, aclaró que no son muestras representativas ni tienen valor legal, puesto que el producto estaba abierto y “más parece un residuo de basura y no tiene las condiciones para un análisis microbiológico, pero a pedido de ellos las estamos procesando”.



Dijo que se sospecha de mohos por el tiempo que tiene ejemplar y se solicitó un recuento de hongos para ver qué podría ser ese ácido fólico que tiene.



El representante de la Red de Educación 26, Omar Velasco, dijo ayer que este hecho sucedió en la Unidad Educativa Voces Libres, en K’ara K’ara. Aseguró que ahora los padres están susceptibles de recibir el desayuno. “Los padres están con psicosis y están pidiendo que el desayuno escolar se les proporcione en efectivo o como se les da en Oruro, en leche en polvo. Pedimos garantías al municipio para no dañar la salud de los niños”, declaró.



Explicó que en la escuela Voces Libres recibe mil raciones diarias de desayuno y que, a diferencia de otras unidades educativas, distribuye los productos de inmediato.



Al respecto, el secretario Interino de Desarrollo Humano, Miguel Pantoja, descartó por ahora que sea un roedor y dijo que se debe aguardar los resultados. No obstante, aseguró que, en el caso de que se evidencie de un mal manejo por parte de alguna proveedora, la Alcaldía tomará acciones.



Respecto a cambiar el desayuno en efectivo, Pantoja señaló que se debe aguardar los resultados y que por ahora son especulaciones.

PIL garantiza la calidad del yogurt



Ante la denuncia surgida en la Unidad Educativa Voces Libres de K’ara K’ara, PIL Andina S.A., aclaró que todos los productos del Programa de Alimentación Complementaria Escolar “son elaborados siguiendo rigurosos estándares de inocuidad alimentaria, por lo que la industria garantiza la calidad”.

La empresa además explicó que la muestra que dio lugar a la denuncia se trata de un producto lácteo que fue distribuido el 27 de septiembre de este año y, de no mantenerse la cadena de frío hasta el momento de su entrega, el producto (un solo yogurt saborizado), abierto dos semanas después, presentó deterioro que surge cuando no se realiza una correcta manipulación.