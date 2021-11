Quillacollo registrará la propiedad del Playón

Ante los nuevos intentos de apropiación del Playón de Marquina, la Alcaldía de Quillacollo informó ayer que inició los trámites para titularizar el predio a nombre del municipio.



El asesor legal de Despacho, Víctor Rojas, lamentó que las anteriores gestiones no hayan avanzado en formalizar el derecho propietario del Playón, un área importante para garantizar la infiltración de agua de los pozos.



“Se deben cumplir cuatro puntos. El primero es un plan de uso de suelo que comprenda toda la zona de recarga hídrica, turística, medioambiental, de riego y otros. Este plan de uso de suelo no fue presentado por ninguna autoridad antes, simplemente se ha ubicado algunos memoriales de apersonamiento hechos por el exalcalde Willy López. Sin embargo, han sido observados”, explicó.



En tanto, el alcalde Héctor Cartagena dijo que el conflicto por las tierras del Playón data de hace 30 años, pero que en poco tiempo de su gestión ya se presentó el plan de uso de suelo que pidió el Tribunal Agroambiental.



El siguiente paso es tramitar la titularidad del derecho propietario para registrar el lugar a nombre de la Alcaldía de Quillacollo, porque en 2019 se ganó un amparo constitucional que respalda la Ley Nacional No. 3975 que declaró el sector de dominio público.



La Alcaldía de Quillacollo busca proteger al menos 54 hectáreas del Playón Marquina, al norte del municipio, considerado un abanico aluvial de gran importancia ecológica.



En el lugar se proyecta la construcción de un mercado de flores, según el estudio de suelo realizado por el municipio para establecer la zonificación del predio.