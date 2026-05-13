Sedes reporta incremento del 10% en resfríos y un aumento de casos varicela

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó ayer un incremento de casi el 10% en los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), que alcanzaron 15.226 notificaciones en la última semana epidemiológica. Asimismo, informó sobre un aumento de casos de varicela principalmente en población escolar.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, indicó que el 31% de los casos de IRAs corresponde a niños menores de 5 años, considerado uno de los grupos más vulnerables, con 4.645 reportes registrados.

En cuanto a neumonías, se notificaron 441 casos reflejando un incremento del 1% respecto a la semana anterior.

Castillo advirtió que varios cuadros respiratorios se agravan debido a la automedicación y la falta de atención médica oportuna especialmente en pacientes con enfermedades de base.

Sobre la varicela, el Sedes registró 78 casos en la última semana epidemiológica. La mayoría de los contagios se concentra en estudiantes debido a la transmisión por contacto directo y mediante gotículas respiratorias.

Las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) también registraron un incremento del 4%. Ante esta situación, las autoridades recomendaron reforzar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, la adecuada manipulación de alimentos.

En relación a hepatitis y Covid-19, el Sedes reportó una disminución de casos. Sin embargo, mantuvo la recomendación de aislamiento y atención médica inmediata ante síntomas respiratorios.

Sobre influenza, el acumulado se mantiene en 115 casos confirmados de influenza AH3N2. Aunque no se registraron nuevos casos positivos en las últimas semanas, sí continúan reportándose pacientes con sospecha clínica.

En cuanto a rabia, las cifras permanecen sin modificación con dos casos de rabia canina y uno de rabia humana en lo que va del año.

Asimismo, se registró un incremento del 7% en casos relacionados con animales ponzoñosos, con 57 notificaciones entre picaduras de alacranes, avispas, abejas y mordeduras de arañas.

Respecto al dengue, se mantiene un caso importado sin nuevos reportes recientes.

Las autoridades advirtieron sobre el incremento de casos de chikunguña, enfermedad que ya acumula 1.160 casos en 17 municipios.

El Sedes informó que tres casos sospechosos de sarampión continúan bajo vigilancia epidemiológica y destacó avances en las campañas de vacunación.

Castillo, indicó que la cobertura contra influenza alcanzó el 46% en grupos priorizados, mientras que la vacunación contra sarampión llegó al 30%.

Las autoridades insistieron en completar los esquemas de inmunización para prevenir complicaciones y frenar la propagación de enfermedades.