Sedes reporta incremento del 10% en resfríos y un aumento de casos varicela

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 13/05/2026 a las 9h20
ESCUCHA LA NOTICIA

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó ayer un incremento de casi el 10% en los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), que alcanzaron 15.226 notificaciones en la última semana epidemiológica. Asimismo, informó sobre un aumento de casos de varicela principalmente en población escolar.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, indicó que el 31% de los casos de IRAs corresponde a niños menores de 5 años, considerado uno de los grupos más vulnerables, con 4.645 reportes registrados.

En cuanto a neumonías, se notificaron 441 casos reflejando un incremento del 1% respecto a la semana anterior.

Castillo advirtió que varios cuadros respiratorios se agravan debido a la automedicación y la falta de atención médica oportuna especialmente en pacientes con enfermedades de base.

Sobre la varicela, el Sedes registró 78 casos en la última semana epidemiológica. La mayoría de los contagios se concentra en estudiantes debido a la transmisión por contacto directo y mediante gotículas respiratorias.

Las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) también registraron un incremento del 4%. Ante esta situación, las autoridades recomendaron reforzar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, la adecuada manipulación de alimentos.

En relación a hepatitis y Covid-19, el Sedes reportó una disminución de casos. Sin embargo, mantuvo la recomendación de aislamiento y atención médica inmediata ante síntomas respiratorios.

Sobre influenza, el acumulado se mantiene en 115 casos confirmados de influenza AH3N2. Aunque no se registraron nuevos casos positivos en las últimas semanas, sí continúan reportándose pacientes con sospecha clínica.

En cuanto a rabia, las cifras permanecen sin modificación con dos casos de rabia canina y uno de rabia humana en lo que va del año.

Asimismo, se registró un incremento del 7% en casos relacionados con animales ponzoñosos, con 57 notificaciones entre picaduras de alacranes, avispas, abejas y mordeduras de arañas.

Respecto al dengue, se mantiene un caso importado sin nuevos reportes recientes.

Las autoridades advirtieron sobre el incremento de casos de chikunguña, enfermedad que ya acumula 1.160 casos en 17 municipios.

El Sedes informó que tres casos sospechosos de sarampión continúan bajo vigilancia epidemiológica y destacó avances en las campañas de vacunación.

Castillo, indicó que la cobertura contra influenza alcanzó el 46% en grupos priorizados, mientras que la vacunación contra sarampión llegó al 30%.

Las autoridades insistieron en completar los esquemas de inmunización para prevenir complicaciones y frenar la propagación de enfermedades.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Multitudinario reclamo universitario contra el gobierno argentino
2
Gobierno ve fin “político” en protestas y sectores suman bloqueos y demandas
3
A cuatro días de bloqueo los efectos recaen en ciudadanos y transportistas
4
Jefe de la mafia brasileña vivía en Cotoca como “empresario”
5
Bolívar y Nacional Potosí se enfrentan hoy en el Siles a pesar del bloqueo de carreteras

Lo más compartido

1
Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio
2
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
3
Autoridades antidrogas de Bolivia se reúnen con la DEA en Washington
4
Justicia admite que presunta víctima de Evo negó delito, pero juicio continúa
5
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel

Más en Cochabamba

13/05/2026
Loza convoca a los alcaldes de Cercado, Colcapirhua y Quillacollo por la basura
Ante la ausencia del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, a la reunión convocada ayer en la Gobernación para tratar la problemática de la basura en la...
Ver más
12/05/2026
Gobernación convoca a una reunión a los alcaldes de Cercado, Colcapirhua y Quillacollo
La Gobernación convocó nuevamente para este miércoles 13 de mayo, a los alcaldes de Cercado Manfred Reyes Villa, Colcapirhua Nelson Gallinate y Quillacollo...
Ver más
La Gobernación de Cochabamba presentó ayer un proyecto de ley departamental que plantea reducir en un 7% los salarios de autoridades y funcionarios como una medida de austeridad frente a la crisis...
Ver más
12/05/2026
Gobernador plantea reducción salarial del 7% para autoridades de Cochabamba
Autoridades de los municipios de Cochabamba y Quillacollo, junto a comunarios de Cotapachi y control social, inspeccionaron la planta de industrialización de residuos instalada en la zona. 
Ver más
12/05/2026
Inspeccionan planta de residuos de Cotapachi y ofrecen uso a Quillacollo
Los maestros rurales del trópico de Cochabamba cumplen un paro movilizado de 48 horas y este lunes procedieron a bloquear la vía principal a Santa Cruz al concentrar sus medidas de presión en el...
Ver más
11/05/2026
Maestros rurales bloquean la vía a Santa Cruz y marchan en la ciudad por el incremento salarial
El nuevo Centro Logístico y de Servicios a la Exportación “Cochabamba al Mundo” comenzará a operar en aproximadamente 30 días en predios del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, informó a Los...
Ver más
11/05/2026
Cadexco prevé inaugurar en 30 días el Centro Logístico de Exportación
En Portada
13/05/2026 País
Gobierno ve fin “político” en protestas y sectores suman bloqueos y demandas
Los bloqueos instalados en el país dejaron de responder a demandas sectoriales y pasaron a tener fines políticos, dijo ayer el vocero presidencial José Luis...
vista
13/05/2026 País
A cuatro días de bloqueo los efectos recaen en ciudadanos y transportistas
A cuatro días  del bloqueo de carreteras en el país por varios sectores sociales, las consecuencias de la medida ya se sienten y se traducen en escasez de...
vista
13/05/2026 Mundo
Multitudinario reclamo universitario contra el gobierno argentino
Una nueva marcha universitaria se llevó adelante ayer. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo pidiendo que se cumpla la Ley de...
vista
13/05/2026 Seguridad
Jefe de la mafia brasileña vivía en Cotoca como “empresario”
Un ciudadano brasileño, considerado como uno de los capos de una facción del Comando Vermelho, cayó preso en Santa Cruz, junto a su pareja, que manejaba las...
vista
13/05/2026 Cochabamba
Loza convoca a los alcaldes de Cercado, Colcapirhua y Quillacollo por la basura
Ante la ausencia del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, a la reunión convocada ayer en la Gobernación para tratar la problemática de la basura en la...
vista
13/05/2026 Cochabamba
Sedes reporta incremento del 10% en resfríos y un aumento de casos varicela
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó ayer un incremento de casi el 10% en los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), que...
vista
Actualidad
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, confirmó que a partir de este miércoles 13 de mayo se...
Ver más
13/05/2026 Economía
Gobierno desembolsará Bs 380 millones por IDH y regalías a las regiones para reducir el “estrés”
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó ayer un incremento de casi el 10% en los casos de...
Ver más
13/05/2026 Cochabamba
Sedes reporta incremento del 10% en resfríos y un aumento de casos varicela
Ante la ausencia del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, a la reunión convocada ayer en la Gobernación para...
Ver más
13/05/2026 Cochabamba
Loza convoca a los alcaldes de Cercado, Colcapirhua y Quillacollo por la basura
Un ciudadano brasileño, considerado como uno de los capos de una facción del Comando Vermelho, cayó preso en Santa Cruz...
Ver más
13/05/2026 Seguridad
Jefe de la mafia brasileña vivía en Cotoca como “empresario”
Deportes
El presidente Rodrigo Paz informó que realizan las gestiones para que los jugadores de la Selección de Talla Baja se...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Selección de Talla Baja se alista para el Mundial de Marruecos
“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico, solo esperamos que los jugadores respondan en la misma medida”, dijo...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Bolívar y Nacional Potosí se enfrentan hoy en el Siles a pesar del bloqueo de carreteras
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Hugo Dellien y Juan Carlos Prado afrontarán esta semana su último torneo en Europa previo a su participación en la...
Ver más
12/05/2026 Tenis
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
El director neozelandés Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un...
Ver más
13/05/2026 Cine
Festival de Cannes comienza con la Palma de Oro para Jackson
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
Ver más
12/05/2026 Cultura
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
Ver más
10/05/2026 Vida
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos