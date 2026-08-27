Concejales de Quillacollo sospechan de una adulteración del POA 2027

La concejal Leydi Santos (APP-Súmate) denunció una presunta adulteración en el Plan Operativo Anual (POA) 2027 de la Alcaldía de Quillacollo como resultado de una revisión del acta aprobada en el Legislativo municipal y remitida al Ejecutivo por parte de su colega, según un reporte de Tunari Digital.

Ante esta denuncia el presidente del Concejo Municipal, Reynaldo Lafuente (A-UPP), anunció que solicitará una petición de informe a los técnicos del Concejo Municipal y descartó que exista una adulteración y remarcó que las cifras económicas con las correctas.

La concejal Santos declaró: “El concejal Cristian Leaño que es parte de la comisión cuarta de finanzas junto al concejal Jhasmani Terán lastimosamente él tenía que presentar un informe de minoría tras el rechazo del POA 2027 del Concejo Municipal, pero resulta que el concejal Cristian había obtenido una copia el mismo día con lo que se había aprobado por mayoría en el Concejo Municipal, excepto mi persona y otros; pero, resulta que había existo una alteración en montos”.

Siguió: “El concejal Cristian cuando hace su informe por minoría revisa con detenimiento el acta y encuentra esta alteración en motos y plasmado en el acta. Cada martes y jueves hay un acta de todo lo que nosotros debatimos y las resoluciones que se emiten y resulta que aquí ha habido alteración en los montos. El concejal Cristian ayer ha denunciado y nosotros hemos revisado y hemos anunciado que en los próximos días vamos a iniciar un proceso penal adhiriéndonos a la denuncia del concejal Cristian se va a ir a las instancias ordinarias como Ministerio Público porque existe falsedad”.

Agregó que la adulteración se ha consumado, porque se ha enviado al Ejecutivo municipal con una resolución y esto puede afectar al POA de los distritos.