Gobierno señala que reunión con empresarios busca "medidas definitivas" para los problemas económicos

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este miércoles que el diálogo por la economía, previsto para esta tarde con el empresariado privado del país, buscará "soluciones definitivas" para los problemas del dólar y del combustible que atraviesa el país.

"Hoy es una reunión para sacar medidas definitivas para corregir los problemas que está sufriendo el sector externo, la mesa de diálogo es el escenario adecuado para plantear estos problemas. El Gobierno tiene planteamientos concretos y vamos a escuchar del sector privado sus iniciativas", dijo Montenegro en conferencia de prensa.

La cita está pactada para las 16:00 en la Casa Grande del Pueblo y estará presente todo el sector privado del país. Montenegro dijo que espera que la reunión sea "propositiva y no traer planteamientos políticos".

Sobre la propuesta del gabinete social de controlar los dólares de los exportadores, Montenegro afirmó que es "una propuesta" más y que hoy se escucharán los planteamientos del sector privado.

"La reunión es para sentarnos y hacer un buen diagnóstico del sector externo, la economía boliviana y de ahí hablar la posibilidad de algún esquema cambiario que pueda solucionar el problema del sector externo", aseveró.

Afirmó que del acuerdo que se firmó con el sector privado en enero se cumplieron 8 de los 10 puntos. "Cuando se firmó los 10 acuerdos dije que, si ambas partes no cumplen algunas medidas, no va a funcionar, y ese fue el de las bandas. Cuando implementamos bandas para el tipo de cambio, se adecuó un par de semanas, pero el sector privado le buscó la vuelta y así no va a funcionar. De los 10 puntos 8 se han cumplido", dijo.

"Son varios puntos que se han cumplido, pero una de las partes no ha cumplido", insisitió.