Protestan por la mala calidad de la gasolina; YPFB avala el producto

El centro de la ciudad de Cochabamba amaneció ayer bloqueado por choferes de la Federación del Transporte Libre que protestaban contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por la presunta mala calidad de los combustibles que se comercializan exponiendo frascos con la gasolina teñida y las piezas de sus motorizado, válvulas, arruinadas por el combustible.

El dirigente Mario Ramos explicó que, pese a haber enviado notas y realizar denuncias públicas no recibieron respuesta de la ANH, entidad responsable de garantizar y certificar la calidad del combustible.

Ramos afirmó que los transportistas están pagando el precio total del combustible, sin subvención, por lo que exigen un producto de calidad. Advirtió además que esta situación no solo afecta al transporte libre o al transporte público, sino también a vehículos particulares y privados, que podrían presentar fallas similares. El sector pide el retiro del combustible en mal estado y reunirse con la ANH, el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB; caso contrario, advierten con tomar otras medidas.

Respuesta

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) manifestó que el combustible distribuido a nivel nacional cumple con los estándares técnicos y de calidad. Mediante un comunicado emitido el 1 de febrero de 2026, la estatal informó que los carburantes son verificados por firmas inspectoras independientes y laboratorios acreditados.

Asimismo, YPFB detalló que, en las refinerías, el transporte, las plantas de almacenaje y antes del despacho al mercado interno se realizan muestreos y certificaciones de calidad, bajo normas nacionales e internacionales como ASTM e ISO, con controles que se mantienen durante el transporte por cisternas, ductos y en las plantas de almacenaje, el combustible llegue al consumidor final en condiciones adecuadas.