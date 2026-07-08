Legisladores de Cochabamba piden retirar a Zvonko de ENDE Valle Hermoso; éste se defiende

Economía
Evelyn Rojas
Publicado el 08/07/2026 a las 8h33
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La Brigada Parlamentaria de Cochabamba remitió ayer una carta al presidente Rodrigo Paz en la que solicita dejar sin efecto la designación de Zvonko Matkovic como presidente del Directorio de ENDE Valle Hermoso y nombrar en su lugar a un profesional cochabambino con experiencia en el sector hidroeléctrico.

El pronunciamiento fue respaldado por el vicepresidente de la Brigada, Apolinar Rivera; el senador Aldo Villegas y los diputados Luis Laredo, Ofeliza Zurita, Claudia Ramírez, Cecilia Soliz, Alejandro López y Sofía Rocha.

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Israel Mérida, señaló que la solicitud responde a la defensa de la institucionalidad y la meritocracia. “Es un tema regional, pero también de meritocracia. No vamos a permitir que vengan a imponernos mediante negociaciones políticas cargos que deben responder a perfiles técnicos, dejando de lado a los profesionales cochabambinos”, sostuvo.

“Las empresas estratégicas del Estado no pueden ser administradas con criterios de cuotas políticas ni afinidades partidarias. Exigimos que este cargo sea ocupado por un profesional cochabambino con trayectoria comprobada y conocimientos del sector eléctrico”, señala la carta presentada por la Brigada.

El diputado Laredo cuestionó que el nombramiento responda a acuerdos políticos y que el perfil profesional de Matkovic no corresponde a las funciones que demanda la empresa al tratarse de un economista sin especialización en ingeniería ni en el sector hidroeléctrico.

“Aquí tenemos la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y la Cámara de Ingenieros Eléctricos. Hay profesionales de alto nivel que podrían ocupar este cargo. Las designaciones no pueden hacerse por cuoteo político”, afirmó.

Laredo dijo que el caso de ENDE refleja la necesidad de avanzar en la reinstitucionalización del país y dejar atrás las designaciones políticas.

El legislador también manifestó que Cochabamba debe defender las empresas estratégicas establecidas en el departamento y evitar que sus oficinas centrales sean trasladadas a otras regiones.

Antes Zvonko Matkovic señaló que aceptó integrar el Directorio de ENDE Valle Hermoso por la importancia estratégica del sector energético para el país.

Explicó que ejercerá un cargo “exclusivamente directivo”, enfocado en la supervisión y orientación de la empresa, y destacó que el proyecto hidroeléctrico Ivirizu aportará cerca del 20% de la energía del Sistema Interconectado Nacional una vez concluido.

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