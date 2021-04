Rusia anuncia retiro de sus tropas de la frontera con Ucrania

Moscú y Kiev |

Rusia anunció ayer la retirada de las tropas de la frontera con Ucrania, repliegue que había sido demandado insistentemente por Kiev, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que acusaron al Kremlin de provocar una escalada de tensión en la región.



Las tropas, cuyo grueso son fuerzas aerotransportadas, comenzarán su repliegue este viernes y tendrán hasta el 1 de mayo para regresar a sus "lugares de emplazamiento permanente" después de participar en maniobras, según el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.



La retirada se produce después de que el presidente de EEUU, Joe Biden, pidiera personalmente por teléfono al líder ruso, Vladímir Putin, que "rebaje las tensiones" con la vecina Ucrania.



Durante una reunión con la plana mayor del Ejército en la península de Crimea, anexionada en 2014 por Rusia, Shoigú consideró que los objetivos de los ensayos sorpresa para evaluar el estado de las Fuerzas Armadas "se han logrado completamente".



"Las tropas demostraron la capacidad de garantizar una defensa fiable del país", subrayó.



Shoigú defendió desde un principio que el aumento de la presencia militar cerca de Ucrania estaba dictado por unas maniobras y por la creciente actividad de la OTAN en las fronteras rusas, mientras que el Kremlin insistió en que Moscú no tiene por qué pedir permiso para mover sus tropas dentro de su propio territorio.



En particular, el titular de Defensa mencionó el 58 Ejército del distrito militar del sur, el 41 Ejército del distrito militar central y tres divisiones aerotransportadas entre los que tendrán que replegarse.



En su momento, el despliegue de esas tropas cerca de la frontera con Ucrania disparó todas las alarmas en Kiev, que acusó a Moscú de prepararse para una guerra en el Donbás, escenario de un conflicto entre Kiev y los separatistas prorrusos desde 2014.



Ucrania saluda retirada rusa



El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, saludó inmediatamente el repliegue de las tropas rusas, al considerar que reducirá "proporcionalmente la tensión".



"Ucrania siempre está vigilante, pero agradece cualquier paso para disminuir la presencia militar y reducir la escalada en el Donbás. Ucrania busca la paz", comentó en su cuenta de Twitter.



El mandatario propuso el pasado martes a Putin una reunión en "cualquier lugar" del Donbás para evitar una guerra.



Putin le respondió hoy: "Si se trata (de hablar) del desarrollo de las relaciones bilaterales, bienvenido sea. Recibiremos al presidente de Ucrania en Moscú cuando mejor le venga".



Agregó no obstante que si Zelenski quiere conversar sobre el conflicto en el Donbás, entonces, en primer lugar, debe hablar con los representantes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.



La amenaza de la OTAN



Además, Shoigú llamó a los altos mandos rusos a "continuar el seguimiento" en las zonas de las maniobras "Defender Europe" de la Alianza Atlántica, que Moscú ha descrito "como las mayores en 30 años".



"Hay que estar listos para reaccionar de inmediato en caso de un desarrollo desfavorable de los acontecimientos", dijo Shoigú, quien recordó que cada año la Alianza Atlántica desarrolla decenas de maniobras con un "claro cariz antirruso".



El ministro destacó que en Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía se han creado centros de coordinación, que a los puertos griegos está llegando armamento y que una de las principales agrupaciones de la Alianza ha sido emplazada en la costa del mar Negro.