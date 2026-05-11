Francia y EEUU confirman casos positivos de hantavirus

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Publicado el 11/05/2026 a las 11h53
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Una pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius desde Tenerife dio positivo por hantavirus, anunció la ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist. También Estados Unidos anunció un caso positivo.

El estado de salud de una mujer "lamentablemente se deterioró esta noche" y las "pruebas dieron positivo" por hantavirus, declaró en France Inter. Cinco franceses han sido repatriados y puestos en aislamiento en París. Todos ellos "están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio", explicó la ministra. "Obviamente están aislados en este hospital y permanecerán allí hasta nuevo aviso", por un mínimo de 15 días, añadió.

Casos de contacto

En cuanto a los casos de contacto, la ministra confirmó que se ha identificado a una veintena de franceses: ocho entre los pasajeros del vuelo del 25 de abril entre San Helena y Johannesburgo, que "fueron aislados rápidamente", y 14 a bordo del vuelo Johannesburgo-Amsterdam. "Pedimos" a estos 14 pasajeros "que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento", dijo Stéphanie Rist.

Además de esta mujer francesa, otro de los 94 ocupantes del barco que fueron desembarcados el domingo y devueltos a sus países, un estadounidense, también "dio positivo leve en la prueba PCR", anunció el Departamento de Salud de Estados Unidos.

Cepa Andes

La variante del hantavirus detectada a bordo del MV Hondius, la cepa Andes, presente en América Latina, puede transmitirse entre personas. El período de incubación puede llegar hasta seis semanas.

No existen vacunas ni tratamiento para el hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores. Las autoridades sanitarias insisten, no obstante, en que el riesgo epidémico es bajo y no es comparable a la pandemia de covid-19.

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