Confirman el retorno de Reyes Villa y lo esperan cinco sentencias

El exgobernador y exalcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa tiene previsto arribar al departamento, este lunes a las 12:00 aproximadamente, desde Estados Unidos, según informó su vocero Mauricio Muñoz.

De los 18 procesos que se iniciaron en su contra, cinco cuentan con sentencia. La incógnita surge en este sentido sobre lo que podría pasar a su llegada al aeropuerto Jorge Wilstermann.

Reyes Villa fue declarado rebelde por no presentarse a las audiencias, de las que luego emanaron las sentencias.

Como exgobernador de Cochabamba, fue observado por varios delitos cometidos en la construcción de obras, adquisición de bienes y ejecución de proyectos. Si bien en principio se presentaron 23 denuncias, sólo 18 continuaron el proceso.

Del de los juicios en su contra, hay algunos que aún continúan siendo investigados.

El expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia César Cabrera detalló que la situación de Reyes Villa se complica en base a esta figura.

“Si el señor Manfred Reyes Villa llega, en caso de que no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada, él, bajo el principio de la presunción de inocencia, puede considerarse como tal. Sin embargo, él podría ser detenido incluso al momento de desembarcar del avión, precisamente porque ha sido declarado rebelde dentro de los procesos que tiene”, señaló.

Cabrera fue más allá y aseguró que su detención es “inminente” debido a que no se presentó para someterse a los procesos en la justicia boliviana y tampoco tiene refugio o asilo político en Estados Unidos.

“Es mucho riesgo, desde mi punto de vista, que pretenda llegar así por así. Lo más probable es que vaya a ser detenido”, aseguró.

Cabrera explicó también la otra figura y es que, en caso de que tenga sentencia ejecutoriada, podría ser detenido y trasladado de manera inmediata a la cárcel de San Sebastián.

“Preventivamente podría ser detenido aunque no tuviera sentencia condenatoria ejecutoroada porque él no se ha sometido a las autoridades jurisdiccionales de nuestro país, sino que ha salido como escapando, y no tiene ninguna de las condiciones ni de refugiado, ni de asilado político”, explicó.

El vocero de Reyes Villa fue consultado sobre el estado de los procesos que se tienen en su contra; sin embargo, aseguró que por “estrategia” no se dará información al respecto hasta el lunes.

“Por órdenes directas, no vamos a decir nada hasta que llegue. No podemos hacer una declaración, se ha generado una polémica con el Ministro de Gobierno, por eso es una estrategia”, dijo Muñoz.

Reyes Villa llegará en un vuelo comercial.

18 procesos en su contra. Reyes Villa tiene 18 procesos en su contra por la presunta comisión de varios delitos como exgobernador de Cochabamba.

OTROS PROCESOS EN CONTRA DE REYES VILLA

Algunos procesos también siguen su curso en la justicia ordinaria, como el proyecto del surtidor de la laguna Alalay, anomalías en la construcción del microrriego Berenguela-Huaylla, las diferencias significativas en recursos del IDH, la entrega de instalaciones para la Unidad de Bomberos.

Algunos están con imputación formal y otros aún siguen en investigación.

LOS PROCESOS

Construcción ruta Vinto-Sacambaya. Incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, malversación de fondos (Sentencias: 1 y 3 años).

Construcción Distrito Policial Tiquipaya. Conducta antieconómica, malversación, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica (Acusación formal).

Construcción represa Kecoma. Falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado.

Adquisición de vehículos livianos y de lujo. Negocios incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias (Sentencia: 7 meses).

Pavimento ruta Lacma- Santiváñez Incumplimiento de deberes.Construcción atajados en Anzaldo. Daño económico al Estado (Sentencia: 5 años).

Diseño alternativo tramo El Sillar. Irregularidades en implementación del diseño (Sentencia: 5 años).

Enriquecimiento ilícito. Montos observados por sueldos (Sentencia: 5 años).