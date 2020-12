COB respalda el diferimiento del pago de créditos bancarios e insta a que se incluya a asalariados

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, manifestó el respaldo del ente matriz de los trabajadores al Decreto Supremo 4409, que permite a los prestatarios de la banca refinanciar y reprogramar el pago de créditos diferidos este año por la pandemia de coronavirus, además instó a que se incluya al sector asalariado.

"Hoy no solamente está afectado el comerciante, el transportista, o el pequeño microempresario también, son partes que no han sido tomadas en cuenta, inclusive en estos meses ya no tienen ni empresas, algunas se han cerrado, de dónde van a pagar", dijo a los periodistas.

Explicó que varios prestatarios están tipificados como trabajadores asalariados, pero durante la cuarentena por la pandemia quedaron sin empleo, en ese marco, pidió ampliar a ese sector el beneficio del Decreto Supremo de diferimiento.

El dirigente del ente matriz de los trabajadores abrió la posibilidad de reunirse con las autoridades nacionales para analizar los alcances del decreto supremo.