Pugna en el MAS salpica a Creemos con Chávez como punto de discordia

La disputa interna del masismo arrastra a la alianza Creemos, la divide e involucra al exasesor de Evo Morales, Wálter Chávez; a Luis Fernando Camacho, e incluso al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sobre presuntos contubernios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



La fractura en el partido azul se profundiza en medio de acusaciones entre evistas y arcistas, de haber pactado con la derecha, haber cruzado ríos de sangre, entre otras.



La crisis se agudizó con la elección de directivas camarales en el Legislativo, en ambos frentes políticos, debido a denuncias de acuerdos para lograr la designación de autoridades para legislatura 2022-2023.

Acusaciones



Walter Chávez, supuesto actual asesor del gobernador Luis Fernando Camacho y exestratega de Morales, es el responsable de la fractura de la Alianza Creemos en el legislativo.



Según versiones de legisladores de esta tienda política, todo se dio con la elección del jefe de bancada, que en primera instancia habría sido electo Leonardo Ayala, que derrotó a Óscar Michel.



Sin embargo, por una serie de artimañas lograron que Michel asuma la jefatura, todo negociado con el anterior presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.



En este trato estuvieron, presumiblemente, los legisladores que responden a Wálter Chávez: Khaline Moreno, Whalty Egüez, Tatiana Áñez, Óscar Michel, Marioly Morón, María René Álvarez y Erwin Bazán,

Bazán lo niega



Sobre estos hechos, el asambleísta Bazán calificó de “temerarias y falsas” las declaraciones emitidas por el diputado José Carlos Gutiérrez, porque no hay posibilidad de que exista algún vínculo del líder nacional de esta fuerza política, Luis Fernando Camacho, con Evo Morales. Gutiérrez y los parlamentarios que lo secundan se desmarcaron de Creemos.



El diputado Bazán aclaró que estas acciones surgen a raíz de la alianza de ese grupo de diputados con el MAS a fin de tratar de cambiar la agenda del pueblo cruceño, que es la lucha por el censo defendida 2023.

Masismo indignado



Respecto a esta presunta coordinación entre Creemos y el evismo, el presidente de Diputados, Jerjes Mercado, señaló que “si es cierta esta supuesta coordinación, no me queda más remedio que lamentar esta situación”.



Al respecto, Gualberto Arispe, que responde al ala dura del masismo, dijo que se castigará en “palo santo” a Mercado si no comprueba esas afirmaciones.



“Hermano Jerjes (Mercado), si todavía se le puede decir hermano, sus acusaciones tiene que comprobarlas, y yo hablaré con las Seis Federaciones para que asista a un ampliado y demuestre esta acusación; de lo contrario, será castigado en palo santo”, advirtió Arispe.



En tanto, el senador Leonardo Loza dijo que no se permitirá la división en el MAS y se investigará quiénes son los traidores.

Piden elegir a otro jefe de bancada



El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce planteó elegir un nuevo jefe de la bancada nacional del partido con el fin de dejar de lado la división y unificar al partido.



El legislador espera que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca convoquen al bloque evista a una reunión para elegir un nuevo jefe de bancada.



“La solución pasa por un tema muy sencillo: que el hermano Lucho como presidente y David Choquehuanca como vicepresidente nos convoquen a una reunión para elegir a un jefe de bancada nacional que tenga legitimidad. Ni Gualberto Arispe, ni Andrés Flores (jefes de bancada); debe haber un tercero, hombre o mujer, que unifique la bancada del MAS”, planteó el legislador.