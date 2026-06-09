Cabildo en Sucre exige fin de bloqueos y estado de excepción

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 09/06/2026 a las 19h07
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El fin de los bloqueos de carreteras, la declaración de estado de excepción y la detención de Evo Morales son tres de las seis resoluciones aprobadas por el cabildo chuquisaqueño realizado la tarde de este martes en Sucre.

Luego de realizar una marcha, los asistentes a la manifestación se concentraron frente a la sede del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en la plaza 25 de Mayo, donde  probaron cinco resoluciones centrales. Entre ellas, ratificaron la defensa de la democracia y el respeto a la Constitución Política del Estado, además de expresar un rechazo contundente a los bloqueos en el departamento y exigir a las autoridades nacionales, departamentales y a la Policía Boliviana garantizar el libre tránsito.

Asimismo, demandaron al Gobierno dar una solución “inmediata y definitiva” a los conflictos sociales, planteando el uso de mecanismos legales como el estado de excepción. También se determinó que el Comité Cívico impulse una acción popular para resguardar derechos fundamentales como el trabajo, la salud y la libre circulación.

Otro de los puntos aprobados apunta a profundizar el proceso autonómico y avanzar hacia un nuevo pacto fiscal que permita a Chuquisaca y sus municipios acceder a mayores recursos económicos para su desarrollo.

Durante el cabildo, la ciudadanía también presionó para incluir la exigencia de “cárcel para Evo Morales”, planteamiento que finalmente fue incorporado en las conclusiones ante la insistencia de los asistentes.

Por otro lado, surgieron pedidos adicionales como la recuperación del Mercado Campesino de Sucre y la eliminación de las facultades de la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch); sin embargo, estas propuestas no fueron incluidas en las resoluciones finales.

Según explicó Kliver Pérez, presidente del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), se evitó su incorporación debido a que los bloqueadores “se van a agarrar de esa resolución para seguir incrementando los bloqueos”.

 

Resoluciones

  1. Chuquisaca ratifica la defensa de la democracia y el respeto a la Constitución Política del Estado.
  2. El departamento de Chuquisaca rechaza contundentemente los bloqueos en nuestro departamento de Chuquisaca y exige al Gobierno central, al Gobierno departamental,  a la Policía Boliviana desbloquear y garantizar el libre tránsito en el departamento de Chuquisaca.
  3. Exigimos al gobierno central dar solución de manera inmediata y definitiva a los conflictos sociales en Bolivia y en Chuquisaca, utilizando todos los mecanismos legales que le faculta por Ley, como es el Estado de excepción y otros.
  4. El Comité Cívico debe presentar una acción popular ante las autoridades llamadas por Ley para que cada desde el marco de sus competencias garantice el libre tránsito, el derecho al trabajo y el derecho a la salud.
  5. El departamento de Chuquisaca, que es la capital del país, creemos que es importante que debemos profundizar las autonomías y en Bolivia se debe dar un nuevo paso fiscal para que el departamento y los municipios tengan mayores recursos económicos y puedan facilitar su desarrollo.
  6. Chuquisaca exige cárcel para Evo Morales.
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