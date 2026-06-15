Evistas presionan a la COB a continuar bloqueos y protestas

Dirigentes de organizaciones afines a Evo Morales rechazaron la posibilidad de que la Central Obrera Boliviana (COB) participe en un diálogo con el Gobierno y advirtieron que cualquier acuerdo alcanzado sin el respaldo de las “bases movilizadas” será desconocido por los sectores que mantienen bloqueos y protestas.

“El diálogo es un engaño. Rodrigo Paz nunca ha dialogado con los sectores sociales. (...) Por tanto, señor Argollo, no engañe a sus bases, no engañe al pueblo boliviano. Estamos a punto de hacer historia. Manténgase firme tal como establecen nuestros principios revolucionarios dentro de la organización sindical”, afirmó el dirigente campesino Nelson Virreira.

Por su parte, el dirigente de los Interculturales, Aquilardo Caricari, advirtió que si el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, acuerda un diálogo con el Gobierno sin consultar a las bases, perderá el respaldo de los sectores movilizados.

“Las movilizaciones tienen que continuar y la COB no puede dialogar al margen de las bases. Por tanto, si la COB decide dialogar, vamos a ver quién le hace caso para desmovilizar al pueblo que está en las carreteras”, afirmó Caricari.

El dirigente también aseguró que las organizaciones afiliadas a la COB que participan en las movilizaciones decidieron masificar los bloqueos y sostuvo que cualquier acuerdo alcanzado “a espaldas del pueblo” será desconocido.

En la misma línea, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) afín al evismo, Vicente Choque, señaló que existen intentos de algunos dirigentes por negociar con el Gobierno, pero aseguró que las bases rechazan cualquier acercamiento.

Afirmó que la población movilizada está molesta por la situación económica y que la decisión es continuar con las medidas de presión.

Choque sostuvo que las organizaciones campesinas e indígenas mantendrán los bloqueos y convocó a otros sectores a sumarse a las movilizaciones.

“Aunque algunos dirigentes intenten negociar en nombre de esta lucha, vamos a continuar”, aseveró.

Durante más de 40 días de movilizaciones se realizaron convocatorias al diálogo que fueron rechazadas por los sectores movilizados, que mantienen su exigencia de renuncia del presidente Paz.