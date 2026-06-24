Lara propone Ley de Revaloración Salarial y Jubilatoria para la Policía

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ERBOL
Publicado el 24/06/2026 a las 14h34
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Por el Bicentenario de la Policía, el vicepresidente Edmand Lara anunció la presentación de un proyecto de Ley de Revalorización Salarial Integral, Reconocimiento Académico y Dignificación Laboral y Jubilatoria, en favor de los efectivos del verde olivo.

Lara, quien fue policía, señaló que "es una de las profesiones más ingratas que hay", porque el sueldo no es de los mejores y hay "que buscarse la vida" cuando se les cambia de destino.

Indicó que el proyecto de ley será presentado mediante la diputada Patricia Patiño.

"Es un justo reconocimiento, esperamos nosotros que los demás legisladores le tomen interés y lo puedan tratar con urgencia, porque es un justo reconocimiento", afirmó.

Asimismo, emitió un comunicado de homenaje, mediante el cual exhortó a preservar la integridad de la Policía, al afirmar que "ningún civil corrompa a esta noble institución" ni interfiera en su misión de servicio al país.

En su mensaje, también hizo referencia a los desafíos enfrentados por la Policía a lo largo de su historia y pidió evitar cualquier injerencia externa que pueda afectar su desempeño institucional.

"Que ningún interés mezquino, que ningún 'telefonazo', que ningún poder de turno manche el honor del verde olivo. La Policía es del pueblo, no de los partidos. Su lealtad es a la Constitución y al ciudadano", manifestó.

Lara fue capitán de la Policía y se hizo conocido por denuncias públicas de presuntos actos de corrupción. Sin embargo, fue dado de baja de la institución del orden.

Pese a su baja, Lara usó el uniforme policial para su posesión como vicepresidente en noviembre de 2025.

 

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