Fiscal asegura que aprehendió al autor de muerte de Aramayo

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 03/02/2026 a las 9h06
ESCUCHA LA NOTICIA

La fiscalía del departamento de Tarija confirmó ayer que el asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero, fue planificado y que los sicarios fueron contratados presuntamente por un sujeto de nombre Mijail Rodríguez Guarachi, alias “El Tuerto”, acusado de tener una red de contrabando de productos.

“Lamentablemente perdió la vida un ciudadano muy conocido en la ciudad de Tarija y a partir de esa fecha la ciudadanía se encuentra bastante preocupada con respecto a este caso”, dijo el fiscal de Tarija, José Ernesto Mogro, quien dijo que el autor intelectual del crimen es un contrabandista de granos que trató de sobornar a Aramayo, entonces encargado de Senasag, Tarija, para mantener su control sobre el negocio

Operativo

Durante la presentación del avance de las investigaciones, Mogro informó el asesinato de Aramayo fue resultado de un trabajo “profesional”, con seguimiento previo, logística organizada y roles claramente definidos. 

Los sicarios son ciudadanos extranjeros que habrían cobrado la suma de 100 mil dólares: El uruguayo Marcos Adrián Cardona Echeverría y  Carlos Alejandro Rojas Peñafiel. En este esquema criminal aparece también José Antonio Gumucio Torrico, alias “El Gumito”, quien fue identificado como la persona que conducía la motocicleta al momento de perpetrarse el asesinato.

Las investigaciones establecen que los autores materiales fueron contratados en Yacuiba días antes de cometer el asesinato. Posteriormente, se trasladaron a Tarija el 5 de enero, donde permanecieron durante tres días realizando tareas de vigilancia sobre la víctima.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Donald Trump recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca: primer cara a cara tras diferencias
2
Comisión de China llega para fortalecer el agro y ampliar las exportaciones bolivianas
3
Gobierno culpa a la anterior gestión por el combustible de mala calidad
4
Trump habla de acuerdo con el Gobierno de La Habana que niega diálogo en ese sentido
5
Mujer secuestrada en Yapacaní fue liberada tras el pago de $us 30 mil

Lo más compartido

1
Israel ordena el fin de las operaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza
2
Cuatro ideas para armar tu fiesta de Carnaval 2026 con lo que tienes a mano
3
Perfilan visita del presidente ejecutivo de CAF a Bolivia para fines de febrero
4
Bolivia vuelve a clases con nuevas normas y priorizará el derecho a la educación
5
Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias

Más en Seguridad

03/02/2026
Mujer secuestrada en Yapacaní fue liberada tras el pago de $us 30 mil
Una mujer que estaba secuestrada desde el 1 de febrero en el municipio cruceño de Yapacaní fue liberada luego de que su familia pagó $us 30.000.
Ver más
02/02/2026
Armada destruye cinco balsas y desaloja campamentos vinculados a la minería ilegal en áreas protegidas
La Dirección General de Capitanías de Puerto (DGCP) informó que en tres operativos realizados entre el 29 y el 31 de enero se destruyeron cinco balsas rústicas...
Ver más
Las autoridades de Brasil interceptaron una aeronave ilícita con matrícula boliviana que en su interior llevaba droga. Según el informe, inicialmente esta nave fue detectada el sábado en Paraguay y...
Ver más
01/02/2026
Interceptan en Brasil una avioneta con matrícula boliviana que transportaba droga
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el ciudadano extranjero Gabriel Giuliano, acompañante de la exdiputada Laura...
Ver más
31/01/2026
Caso "maletas": Emiten orden de aprehensión contra acompañante de Rojas
Personeros de la Fiscalía y agentes de la Policía allanaron la mañana de este viernes las oficinas de la empresa china Sinohydro ubicadas en el Sur de la ciudad de La Paz.
Ver más
30/01/2026
Allanan las oficinas de Sinohydro en La Paz por el caso de las "fallas" en El Sillar
El chofer que conducía el micro que arrolló y provocó la muerte de Sebastián Vespa Montero fue enviado con detención preventiva por un lapso de 120 días a un recinto penitenciario.
Ver más
30/01/2026
Dictan 180 días de prisión preventiva para el chofer que arrolló y mató a Sebastián Vespa
En Portada
03/02/2026 Economía
Gobierno culpa a la anterior gestión por el combustible de mala calidad
El Gobierno, mediante el Ministerio de Hidrocarburos, manifestó este martes que la anterior administración estatal tiene la culpa por el combustible de mala...
vista
03/02/2026 País
De 26.000 inhabilitados reemplazaron a 1.300; plazo vence el jueves, según TSE
De 26.000 candidatos inhabilitados  hasta el  fin de semana los partidos y agrupaciones políticas sustituyeron a 1.300 cuando el plazo vence este 5 de febrero...
vista
03/02/2026 Mundo
Donald Trump recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca: primer cara a cara tras diferencias
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tuvo lugar en la Casa Blanca.
vista
03/02/2026 Seguridad
Fiscal asegura que aprehendió al autor de muerte de Aramayo
La fiscalía del departamento de Tarija confirmó ayer que el asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero, fue planificado y que los sicarios fueron...
vista
03/02/2026 Economía
Paz anuncia el inicio de operaciones de Starlink en Bolivia en alianza con Entel
El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció ayer el inicio de operaciones en Bolivia de la empresa de internet satelital Starlink, en alianza con la Empresa...
vista
03/02/2026 Seguridad
Mujer secuestrada en Yapacaní fue liberada tras el pago de $us 30 mil
Una mujer que estaba secuestrada desde el 1 de febrero en el municipio cruceño de Yapacaní fue liberada luego de que su familia pagó $us 30.000.
vista
Actualidad
La exreina del Carnaval, Davinia Fernández, será candidata a concejal por la alianza Primero Santa Cruz en sustitución...
Ver más
03/02/2026 País
Davinia Fernández será candidata a concejal en lugar de Laura Rojas por Primero Santa Cruz
Una comisión técnica de la República Popular de China, Certification...
Ver más
03/02/2026 Economía
Comisión de China llega para fortalecer el agro y ampliar las exportaciones bolivianas
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó que el Gobierno autorizó la exportación de 880 mil...
Ver más
03/02/2026 Economía
Gobierno libera 880 mil toneladas de grano de soya para exportación, pero productores esperan una apertura total
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por posibles desbordes en las...
Ver más
03/02/2026 País
Senamhi emite alerta naranja por posibles desbordes de ríos en cuatro departamentos
Deportes
The Strongest saldrá esta noche ante Táchira (20:30), de Venezuela, con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a...
Ver más
03/02/2026 Fútbol
The Strongest ante Deportivo Táchira, por el primer golpe en la Copa Libertadores
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,...
Ver más
03/02/2026 Multideportivo
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,...
Ver más
03/02/2026 Multideportivo
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.
Ver más
02/02/2026 Fútbol
Eduardo Villegas: “Hay promesa de trabajo y esfuerzo”, en el nuevo ciclo en el club The Strongest
Tendencias
National Geographic, la revista de divulgación científica más famosa del mundo, vuelve a interesarse en Romeo, la rana...
Ver más
28/01/2026 Ciencia
Romeo. National Geographyc vuelve a interesarse en ranas del Museo Alcide d’Orbigny
Doble Click
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
Ver más
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
Ver más
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado...
Ver más
01/02/2026 Cultura
En mis palabras: una lectura subversivamente necesaria
El actor mexicano Gerardo Taracena murió el sábado 31 de enero del 2026, dejando una huella importante en el cine...
Ver más
01/02/2026 Espectáculos
Muere Gerardo Taracena, famoso actor mexicano que participó en “Apocalypto” de Mel Gibson