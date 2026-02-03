Fiscal asegura que aprehendió al autor de muerte de Aramayo

La fiscalía del departamento de Tarija confirmó ayer que el asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero, fue planificado y que los sicarios fueron contratados presuntamente por un sujeto de nombre Mijail Rodríguez Guarachi, alias “El Tuerto”, acusado de tener una red de contrabando de productos.

“Lamentablemente perdió la vida un ciudadano muy conocido en la ciudad de Tarija y a partir de esa fecha la ciudadanía se encuentra bastante preocupada con respecto a este caso”, dijo el fiscal de Tarija, José Ernesto Mogro, quien dijo que el autor intelectual del crimen es un contrabandista de granos que trató de sobornar a Aramayo, entonces encargado de Senasag, Tarija, para mantener su control sobre el negocio

Operativo

Durante la presentación del avance de las investigaciones, Mogro informó el asesinato de Aramayo fue resultado de un trabajo “profesional”, con seguimiento previo, logística organizada y roles claramente definidos.

Los sicarios son ciudadanos extranjeros que habrían cobrado la suma de 100 mil dólares: El uruguayo Marcos Adrián Cardona Echeverría y Carlos Alejandro Rojas Peñafiel. En este esquema criminal aparece también José Antonio Gumucio Torrico, alias “El Gumito”, quien fue identificado como la persona que conducía la motocicleta al momento de perpetrarse el asesinato.

Las investigaciones establecen que los autores materiales fueron contratados en Yacuiba días antes de cometer el asesinato. Posteriormente, se trasladaron a Tarija el 5 de enero, donde permanecieron durante tres días realizando tareas de vigilancia sobre la víctima.