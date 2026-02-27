Tragedia en El Alto: Accidente aéreo deja al menos 15 víctimas fatales y vehículos destrozados

El accidente aéreo registrado la tarde de este viernes en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto dejó al menos 15 personas fallecidas y varios vehículos dañados y otros completamente destrozados.

Entre los motorizados afectados se encuentran minibuses, vagonetas particulares e incluso un tractocamión, que fueron impactados cuando la aeronave se precipitó en la zona. Algunos vehículos quedaron reducidos a fierros retorcidos y, entre los restos, yacían personas sin vida.

Personal de la Policía, Bomberos y efectivos militares realiza tareas de rescate, recuperación de cuerpos y acordonamiento del perímetro en la avenida Hernani, cercana al aeropuerto.

Tras el siniestro, decenas de personas se concentraron en el lugar e intentaron recoger dinero que presuntamente transportaba la aeronave accidentada. Los efectivos del orden utilizaron agentes químicos para dispersar a la multitud y restablecer el control.

Durante la intervención, se reportó la aprehensión de varias personas que habrían intentado sustraer el dinero.