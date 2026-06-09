Fiscalía indaga envío de cocaína impregnada en madera a Chile

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció este lunes el inicio de una investigación tras conocerse que en puertos de Chile fue hallado un cargamento de madera con más de 100 toneladas de droga que presuntamente provenía de Bolivia.

“He ordenado de manera inmediata al Fiscal Superior en delitos de narcotráfico y al coordinador para que puedan iniciar una investigación conjunta y cruzar información con la Fiscalía de Arica, Chile”, informó ABI,

La investigación comenzará en Santa Cruz y, según Mariaca, en las próximas horas se realizarán diferentes diligencias con el objetivo de identificar a las personas que pudieran tener participación directa o indirecta en el caso.

Crimen organizado

“Llama mucho la atención. Son toneladas de sustancias controladas impregnadas en madera que nuevamente vuelven a afectar la tranquilidad a través de organizaciones criminales tanto en Bolivia como en Chile”, añadió.

De acuerdo con datos del vecino país, la Fiscalía Regional de Arica, junto con Aduanas y la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional (Directemar), encontró la droga en contenedores de los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio.

La investigación se desarrolló durante seis meses, lo que permitió establecer que la sustancia controlada era impregnada en madera destinada a la exportación. Con este método se intentaba evadir los controles convencionales, utilizando procesos químicos avanzados que requieren laboratorios especializados para extraer y recuperar la droga, según reportó el diario Emol.