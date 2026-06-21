Defensa confirma seis fallecidos en accidente de la aeronave Cessna FAB-409 de la FAB

El Ministerio de Defensa confirmó este domingo el accidente de la aeronave CESSNA FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), siniestro que dejó un saldo preliminar de seis personas fallecidas: cuatro militares y dos civiles.







Según un comunicado oficial, la aeronave realizaba un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz-Cochabamba. El avión despegó desde el Aeropuerto Internacional de El Alto y mantuvo contacto con los servicios de tránsito aéreo hasta que se perdió comunicación, situación que activó de inmediato los protocolos de emergencia y la alerta de búsqueda.

Tras las labores de rastreo, equipos de búsqueda y rescate localizaron la aeronave siniestrada en el sector de Cerro Sayari. De manera preliminar, las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes sobrevivió al accidente.

El Ministerio de Defensa expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y destacó que los tripulantes fallecieron mientras cumplían funciones de servicio al país. "Expresamos nuestro profundo pesar a las familias y camaradas de los tripulantes que perdieron la vida cumpliendo el deber con la Patria", señala el comunicado.

La cartera de Estado recordó además que la aeronave FAB-409 había cumplido recientemente una misión humanitaria durante los bloqueos de caminos, trasladando a niños con cáncer desde Oruro hacia centros médicos especializados para garantizar su atención oportuna.

Entretanto, la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) fue activada para establecer las causas del siniestro. Las autoridades informaron que las investigaciones técnicas y pericias correspondientes permitirán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y dar a conocer un informe final.

El Ministerio de Defensa y el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana rindieron homenaje a los fallecidos y reafirmaron su compromiso de brindar apoyo a las familias afectadas. "Nos unimos en oración y solidaridad con las familias dolientes. Las Fuerzas Armadas continúan al servicio del pueblo boliviano", señala la nota oficial.