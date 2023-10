Real Mizque deja abierta la serie tras derrota

El plantel de Real Mizque no pudo asegurar su pase a los octavos de final tras que ayer cayó por 1-2 ante Universitario de Pando, en el partido por la cuarta fecha de la segunda fase de la Copa Simón Bolívar.



Con esta derrota Real Mizque no pudo alejarse en la punta del Grupo B, posición que ahora comparte con el cuadro pandino con 4 puntos, aunque el equipo cochabambino está en la cima gracias a que tiene +1 en su gol diferencia en relación a los -3 del conjunto docto.



En el encuentro de ayer Universitario de Pando se puso arriba en el marcador gracias al gol de Didier Zuñiga, a los 9’ST.



Leonardo Durán a los 21’ST logró el empate transitorio, pero el festejo no duró mucho ya que solo dos minutos después Froilan Landivar selló la victoria para la U con su gol a los 23’ST, para el 1-2 final.

Cinco clasificados



Después de la cuarta fecha de la segunda fase de la Copa Simón Bolívar ya existen cinco equipos clasificados a los octavos de final del torneo que clasificará al campeón de manera directa a la División Profesional y le dará la oportunidad de pelear por el mismo premio al subcampeón en el indirecto.



Tras los resultados del fin de semana los que aseguraron su cupo son Nacional Sucre y Real Potosí por el grupo A, Torre Fuerte por la serie D, Municipal de Tarija por la F y Ciudad Nueva Santa Cruz por la H.



Los otros resultados de la cuarta fecha fueron los siguientes: Hiska Nacional 0-2 Real Potosí; Atlético Bermejo 1-0 San Antonio; CD Alemán 1-1 Ciudad Nueva Santa Cruz. El sábado Torre Fuerte venció a Fancesa por 3-2, Totora Real Oruro derrotó por 2-1 a Gualberto Villarroel San José y Fatic cayó por 0-1 ante Municipal de Tarija.