Trucha. Productores en emergencia

La producción de trucha, un pez de alto valor nutritivo y delicioso sabor, ha caído hasta en un 50 por ciento en Cochabamba debido a la sequía, el incremento del clima, trabas burocráticas, la deforestación y el contrabando, informaron productores del sector.



Gabriel Mejía, presidente de la Asociación de productores de Tiquipaya - La Cumbre, dijo que la producción de sus afiliados se redujo porque el agua bajó en las lagunas y la temperatura subió, lo que tuvo como consecuencia mayor mortandad de truchas.



“La producción ha caído un 50 por ciento. Muchos compañeros también han dejado de criar por los costos altos. Ahora casi toda la trucha que hay en mercados es peruana, ellos tienen costos bajos”, dijo.



La trucha necesita bastante agua y una temperatura de 12 a 16 grados, pero con la sequía y el calor la temperatura del agua subió hasta 20 grados y eso causó muerte de alevines, enfermedades en la trucha y bajo desarrollo.



Por cada kilo de trucha el productor invierte 28 bolivianos. En el mercado se vende a 32 o 35 bolivianos.



Su asociación tiene 20 afiliados, pero solo la mitad está trabajando. Cada uno produjo este año entre 7 y 8 toneladas de trucha, pero generalmente producían el doble.



“Los costos de producción son altos, el alimento entra por Perú y es un poco caro. El material genético, las ovas, es del extranjero, sobre todo de EEUU. El Senasag ha aumentado un arancel de cuarentena a 500 dólares”, dijo.



Pero afirmó que los productores siguen trabajando e invirtiendo y que esperan satisfacer el mercado cochabambino.



Los productores piden que se levanten las trabas burocráticas para el material genético y los alimentos. “Necesitamos acceso a la harina de pescado, ojalá nos puedan permitir traer de Perú”, indicó.



Dijo que el cambio climático afectó de sobremanera al sector porque el calor aumentó y al agua disminuyó.



La trucha se produce sobre todo en las zonas altas de Tiquipaya, Colomi, Tiraque, Morochata, Tapacarí y en el subtrópico de Paracti y áreas aledañas, entre otras.

Cambio climático



Marlon Villca, productor de trucha de Paracti, en Colomi, dijo que los dos años últimos han sido críticos. “El año pasado no hubo mucha lluvia, este año está igual. Hay poca agua y se ha calentado rápido. Eso hace que las truchas mueran y tengan lento desarrollo”, dijo.



En Paracti, a diferencia de Tiquipaya o las zonas altas, se cría trucha con el caudal del río y no en lagunas. Pero el agua disminuyó en 50% y los ríos están casi secos.



“Tengo 13 piscinas, con capacidad para 60 mil truchas. Necesitamos caudal de 30 litros por segundo. Pero solo está llegando 15”, dijo.



Con menos agua y más calor, el agua no oxigena bien y las truchas mueren.



En la zona hay al menos 7 productores de trucha, muchos tienen su propio restaurant.



El productor de la Cumbre, Ismael Ríos Vilca, dijo que 10 familias se dedicaban a la producción de trucha en su zona, pero que hoy son menos.



“Desde el año pasado ha bajado porque las fuentes de agua, las represas, lagunas, han bajado, por el cambio climático y la falta de lluvia. También ha subido la temperatura y eso también aha afectado”, afirmó.



Producen trucha en las lagunas de Saytucocha, Escalerani, Misicuni y otras de la Cordillera.



Dijo que los conflictos sociales también han causado efecto, es el caso del bloqueo en Perú tras la renuncia de Pedro Castillo a la Presidencia, que los dejó sin alimento para las truchas. También los constantes bloqueos en carreteras del país.



Otra dificultad es que la Aduana y el Senasag no liberan rápido la carga de material genético y alimento que entra. El costo de la materia prima para la fase de crecimiento también se ha incrementado.



Pidió que se pueda tecnificar la producción y que reciban más apoyo financiero.



“Por familia producimos en promedio 15 toneladas año y eso ha bajado a máximo 9 - 10 toneladas. Invertimos 28 bs por kilo de trucho”, dijo.



Pidió combatir el contrabando de trucha de Perú.

Pesca deportiva



Edwar Ávila, pescador deportivo del club Nómadas, dijo que la sequía ha afectado incluso sus actividades, porque para esta gestión no se ha programado ningún campeonato. Hay poca agua y los alevines no han crecido o hay poca cantidad.

150 familias productoras



Aproximadamente, en Cochabamba hay 150 familias que se dedican a la producción de trucha. Los productores logran de 1,5 toneladas de trucha, hasta 15 toneladas.

Contrabando de Perú



Los productores señalan que pueden satisfacer entre el 20 y 30 por ciento de la demanda. El resto llega de Perú, la mayor parte de contrabando.