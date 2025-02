Cristian Mercado: “Es una suerte poder vivir de lo que te gusta”

Cristian Mercado, uno de los actores más reconocidos de Bolivia, logró construir una carrera multifacética en el teatro, el cine y la música durante más de tres décadas. En una entrevista exclusiva con la Revista OH!, reflexiona sobre su trayectoria, su pasión por el arte y su visión sobre la industria cultural en Bolivia.

BÚSQUEDA HACIA EL TEATRO

Aunque hoy es un referente del cine y el teatro boliviano, Cristian no siempre imaginó ser actor. En ese entonces, las opciones profesionales eran limitadas: “Cuando yo era chico no era una opción... eran las opciones convencionales, clásicas de estudiar derecho, economía, arquitectura”. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a encontrar el teatro como un espacio ideal para expresar su creatividad.

“Yo tenía muchas crisis existenciales muy grandes. Me metí a yoga, a Krishna, a cosas budistas; algo no me cuadraba”, narró sobre su búsqueda personal. Sin embargo, fue en el teatro donde finalmente encontró un lugar que combinaba movimiento, investigación y libertad creativa: “El teatro es algo que realmente dónde se encuentran todas estas cosas”.

TREINTA AÑOS DE CARRERA

Con más de 30 años en la actuación, Mercado ha interpretado una diversidad impresionante de personajes en cine y teatro. “He hecho de todo: minero, pajpacu, guerrillero, soldado... hasta cowboy y pescador”, cuenta el actor. “Es una suerte poder ponerme en muchos zapatos que jamás hubiera pensado estar”, añade.

Mercado también recuerda con cariño proyectos como Contracorriente y Cena Quina. La primera marcó un antes y un después en su carrera internacional: “Es una historia muy hermosa... me abrió muchísimas puertas afuera”. Mientras tanto, Cena Quina, una comedia popular boliviana, sigue siendo recordada por el público: “Han pasado 20 años y hay gente que me sigue diciendo ‘¡el Falso Conejo!’”.

COLABORACIONES MEMORABLES

A lo largo de su carrera, Cristian ha trabajado con destacados directores y actores del cine boliviano e internacional. Entre sus experiencias más significativas mencionó la película del Che, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Benicio del Toro: “Realmente he tenido la suerte de trabajar con muchísimos actores de lujo”.

En cuanto a sus colaboraciones nacionales, destacó la importancia de las relaciones profesionales. “He trabajado con Carla que es la productora desde

Los Andes no creen en Dios... también con Ariel Vargas, con quien ya hice tres películas”, señaló. Para Mercado, estas conexiones personales enriquecen el proceso.

LA MÚSICA: SU PASIÓN SECRETA

Además de ser actor, Cristian Mercado es músico. Durante más de 10 años lideró la banda Reverso y actualmente forma parte del proyecto Kintanojara. “La música es mi amor secreto”, confesó emocionado. En esta nueva etapa musical fusiona géneros autóctonos bolivianos con influencias internacionales: “Somos rockeros de alma... pero jugamos con sonidos como huayños o cuecas”.

El proyecto está compuesto por músicos talentosos como Diego Ballón, Mariana Requena, Alejandro Viviani y Kilco Paz. Según Mercado, esta diversidad de influencias ha dado lugar a un sonido único: “Hemos generado una fusión muy interesante, está apareciendo una identidad”.

Por otro lado, Cristian también ha dedicado tiempo a enseñar actuación mediante talleres especializados. “Es importante compartir lo que uno va aprendiendo tanto como las herramientas como tu experiencia también”. Sin embargo, advierte que “si quieres fama o fortuna, dedícate a otra cosa”. Haciendo énfasis en que para él, ser actor requiere compromiso y pasión genuina por el arte.

EL CINE BOLIVIANO

Mercado es consciente de los desafíos que enfrenta la industria cinematográfica boliviana. Aunque celebra avances recientes como la creación de fondos para apoyar proyectos culturales, sin embargo, cree que aún queda mucho por hacer, “la cultura no está en la agenda ni municipal ni nacional”, lamentó.

A pesar de ello, mantiene la esperanza en el público boliviano: “Esperemos que este año cambie eso y que la gente vuelva a enamorarse del cine nacional”.

Finalmente, el actor invita al público a apoyar las producciones nacionales: “Vayan al cine, apoyen nuestro cine nacional”. Mercado se destaca como un ejemplo vivo del impacto transformador del arte. Ya sea actuando frente a cámaras o componiendo música junto a su banda, demuestra que vivir haciendo lo que amas no sólo es posible sino profundamente gratificante.