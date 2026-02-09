El “Arco de Cupido Difuminado”, la tendencia de labios para 2026

Con datos de Vogue México y Latinoamérica

En el mundo del maquillaje, una nueva estética va ganando terreno. Se trata de los labios con arco de cupido difuminado, una técnica que ha pasado de las alfombras rojas de Hollywood directamente a los tutoriales más virales de las redes sociales. Este look busca una boca más voluminosa y seductora mediante la suavidad y seconvirtió en el sello distintivo de celebridades como Emma Stone, Lily-Rose Depp y Zoë Kravitz.

El efecto “Nina Park”



En el sector es conocida como los “labios Nina Park”, en honor a la reconocida maquilladora de estrellas que ha hecho de la línea sutil y desdibujada su firma personal. Según un reciente análisis de Vogue México y Latinoamérica, Park ha utilizado las temporadas de premios más recientes para consolidar este estilo: una silueta redondeada que suaviza la característica “V” o “M” invertida del centro del labio superior, conocida como el arco de cupido.



La experta en belleza Celia Burton, explica a Vogue que el arco de cupido es clave para manipular visualmente el tamaño de la boca. Al difuminar esta zona, en lugar de marcarla con líneas rígidas, se logra una plenitud que parece emanar de la propia piel, creando un efecto de “luz desde dentro”.

De los 90’s a la modernidad



El auge de este look no es un fenómeno aislado, si no que responde a un renacimiento de la estética de los años 90, con un delineador marcado que inmortalizó Naomi Campbell. Actualmente, la tendencia se aleja del contraste fuerte para buscar una fusión orgánica.



El interés masivo por este estilo se disparó tras los Oscar de 2025, cuando Nina Park presentó un look “moderno con toque gráfico” en Lily-Rose Depp. Desde entonces, figuras como Hailey Bieber llevaron la técnica a otro nivel. Bieber, fundadora de Rhode, suele trazar las comisuras exteriores antes de repasar el arco de cupido y utilizar moldeadores de silicona para borrar cualquier rastro de una línea artificial.

Paso a paso: Cómo lograr el volumen perfecto en casa



A diferencia de técnicas de contorneado complejas, los labios difuminados pueden recrearse con pocos productos en casa. Según las recomendaciones recogidas por Vogue México y Latinoamérica, estos son los pasos a considerar para dominar el arte del difuminado:

- Preparación: Un buen bálsamo labial es esencial, pero debe evitarse que sea demasiado “resbaladizo” para no arruinar la fijación del color.

- Contorno inicial: La maquilladora Mary Phillips sugiere comenzar contorneando los labios con un producto en crema y luego seleccionar un delineador del tono más parecido al color natural de los labios.

- El difuminado crítico: Con un pincel pequeño o incluso con los dedos, se debe trabajar el delineador en el arco de cupido y las comisuras hasta que la línea sea imperceptible.

- Texturas duraderas: Para Celia Burton, las texturas en gel son preferibles por su durabilidad. Al aplicar el labial final, dar pequeños golpecitos con el dedo ayuda a que el producto se funda con la piel de forma natural.

¿Qué sigue?



Mientras el arco de cupido difuminado domina el presente, una nueva variante asoma para el resto de 2026. Se trata del labio halo. A diferencia de la técnica de Park, que redondea suavemente, el “halo” busca eliminar por completo la definición de los bordes, explica Vogue.



La técnica consiste en concentrar el color en el centro de la boca y difuminarlo gradualmente hacia el exterior, logrando un efecto de labios “manchados” o mordidos que proyecta una imagen de frescura y juventud sin esfuerzo.



Finalmente, como afirma Mary Phillips, los labios son el punto focal del rostro y hoy, la perfección se encuentra en lo que parece natural, elevado y, sobre todo, fácil de llevar.