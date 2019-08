Remodelarán el parque Riosinho

El plan de remodelación del parque Riosinho, en el Distrito 4, alarmó a los vecinos que no sabían de la ejecución de esta obra en su zona, por lo que el fin de semana colocaron pancartas pidiendo que no se cubra de cemento el lugar y no se afecte a los árboles.

Una vecina del barrio, Giovana Canedo, manifestó que al ser un área verde las autoridades deberían priorizar la plantación de árboles, considerando que este parque está en medio de dos avenidas muy transitadas como la Blanco Galindo y la Víctor Ustáriz.

“Hay tan pocas áreas verdes en Cochabamba, tenemos una contaminación tan grande y las autoridades intervienen en un área donde, a mí criterio, deberían colocar más árboles”, dijo.

El fin de semana algunos vecinos se alarmaron al ver a obreros sacando los juegos infantiles del parque Riosinho para comenzar a construir los pilares de un parvulario, un gimnasio y dos resbalines.

El responsable de Infraestructura de la comuna Molle, Erick Flores, informó que en el parque Riosinho se construirá un parvulario de nueve metros cuadrados y que beneficiará a los niños de la OTB. Además, un gimnasio urbano para los jóvenes y un área de juegos.

El responsable de la obra, Marcelo Herbas, señaló que el proyecto no afectará a ningún árbol y tampoco los jardines que hay en el parque.

“Nosotros estamos trabajando sólo en esta parte donde está el cascajo, no estamos afectando los árboles ni a las plantas que hay”, indicó.

Como medida de mitigación, el responsable de Infraestructura de la comuna Molle indicó que el proyecto contempla la plantación de siete árboles forestales.

Un vecino, Gualberto Espinoza, está a favor del proyecto y dijo que la pugna por la dirigencia dividió a la de la OTB.

El terreno del parque Riosinho está categorizada como área verde, por lo que, según el concejal Sergio Rodríguez las obras no pueden afectar más del 4% de la superficie.

COMUNA INVERTIRÁ 293 MIL BOLIVIANOS

La empresa unipersonal Haniel se adjudicó el proyecto de “Mejoramiento de áreas verdes de la OTB Riosinho, en el Distrito 4” por 293 mil bolivianos, según el contrato que está en el Sicoes.

El responsable de Infraestructura de la comuna Molle de Cercado, Erick Flores, indicó que, además de este proyecto, la subalcaldía pretende invertir seis millones de bolivianos en las 28 áreas verdes y parques que tienen los distritos 3 y 4.