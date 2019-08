Falla mecánica provoca que carro bombero sufra un accidente; existen 12 heridos

La falla en los frenos de un carro bombero perteneciente a la Policía habría ocasionado que éste pierda el control e impacte contra tres vehículos, dejando 12 personas heridas, entre ellos dos policías de la unidad de Bomberos.

Según el reporte preliminar, dos vehículos dañados son del transporte público y otro pertenece a Semapa. El hecho se produjo ayer por la tarde en la avenida Circunvalación y Athahuallpa.

El director departamental de Bomberos de la Policía, Fernando Villarroel, señaló que de manera reiterada se solicitó a la Gobernación y Alcaldía de Cochabamba realizar el mantenimiento de los vehículos de esta unidad, pero las solicitudes, tres meses después, aún no tienen respuesta. “Estamos mendigando por aceite, llantas, motores, etc. El estado de los vehículos es deplorable, y las autoridades no se manifiestan”, señaló Villarroel.

El jefe policial explicó que hace más de tres meses hicieron conocer a las autoridades sobre las fallas de dirección y amortiguadores, pero el mantenimiento de los vehículos, hasta ahora no se hizo efectivo.

De manera preliminar, se conoce que los heridos se encuentran estables y no sufrieron heridas de gravedad, fueron trasladados a centros médicos y hospitales para la respectiva atención.

CIVILES REPARARON 2 CARROS BOMBERO

El director departamental de la unidad de Bomberos de la Policía, Fernando Villarroel, dijo que, gracias a la donación de dos ciudadanos bolivianos que viven en el extranjero, dos carros bombero recibieron mantenimiento.