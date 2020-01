Cuestionan fallos judiciales en favor de Mérida

El director jurídico de la Alcaldía de Quillacollo, Luis C., criticó la actuación del juez Richard Cruz, del Tribunal de Sentencia Nº2, por sacar dos fallos a favor del alcalde suspendido Eduardo Mérida (FPV) y su esposa Jovanna Maldonado.

Camacho increpó a Cruz en una audiencia del caso audios de corrupción I que indaga presuntos cobros irregulares a empresarios del desayuno escolar y a funcionarios por ingresar a trabajar en el Ejecutivo municipal.

El juez ordenó el arresto del director jurídico por ocho horas en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por una falta grave contra una autoridad jurisdiccional.

“Voy a presentar una acción de libertad y procesos penales contra el tribunal. Lo que hizo es un abuso de autoridad. Se le pidió al juez que se excuse del proceso, porque su esposa era hasta hace poco funcionaria del SLIM”, dijo Camacho.

Aseveró que en seis días se emitieron dos resoluciones que obstaculizan el caso. La primera fue dar libertad irrestricta para Maldonado y la segunda es que el juez aceptó un vehículo como pago de fianza.

“Nada raro que el 31 de enero le levanten la detención domiciliaria”, adelantó.

Por otro lado, Mérida subrayó que fue multado con 500 bolivianos por levantar la voz en audiencia y afirmó que pidió disculpas porque su accionar no fue correcto.

“Se ha obrado conforme al ley. Voy a depositar la sanción. No le temo al proceso, no voy a huir. No me están protegiendo; estoy dando la cara en los 54 procesos que me armaron”, remarcó.

El munícipe ratificó que su esposa se benefició con medidas sustitutivas por motivos de salud.