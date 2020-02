Asuntos Jurídicos dice que Leyes no tiene impedimento para ejercer su cargo

COCHABAMBA|

La secretaria de asuntos jurídicos de la Alcaldía, Rocío Peñaranda, indicó que José María Leyes no tiene impedimento alguno para ejercer su cargo y asegura que la suspensión de 90 días emitida por Concejo Municipal de Cochabamba ya la cumplió.

"De acuerdo al procedimiento y al no existir un indicativo sobre las fechas de suspensión, entonces ya ha sido cumplida desde el 36 de marzo del 2019, fecha en el que fue notificado", indicó Peñaranda en conferencia de prensa.

El Concejo Municipal de Cochabamba suspendió a Leyes inicialmente con 30 días por una supuesta vulneración a las normas básicas de adquisición de bienes y servicios, relacionada con las irregularidades en la compra de mochilas escolares. En marzo de 2019, le sancionó con otros 30 días por la “compra simulada” de vehículos que fueron entregados antes de lanzarse la licitación. Otros 30 días más sumó por la presunta violación de normas en el proceso de contratación del desayuno escolar en la gestión 2017.

Ante ello, Peñaranda indicó que el Tribunal Constitucional suspende la competencia del Concejo Municipal. Añadió que esta entidad no tiene competencia para discutir sobre estos temas, de lo contrario entraría a un acto nulo conforme a lo que señala el artículo 129 de la Constitución Política del Estado.

Pañaranda indicó que analizaron con normativas sobre la posibilidad de que el Concejo podría o no suspender al alcalde. En ese entendido, indicó que Ley Municipal 482 indica que “El concejo Municipal no podrá destituir o suspender al alcalde electo ni aplicar mecanismos por el cual impide del ejercicio del cargo que no se enmarquen en disposiciones de la Constitución Política del Estado en el marco de autonomía”.

Leyes retornó a la Alcaldía de Cercado el pasado viernes y afirmó que trabajará para "recuperar el tiempo perdido".