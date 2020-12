Activistas piden cerrar corredor Quintanilla

Activistas y algunos vecinos solicitaron ayer a al alcalde suplente Iván Tellería, con una carta, que cierre del proyecto del corredor vehicular Quintanilla en su primera fase para evitar dañar más árboles en la avenida Uyuni con un paso a desnivel.



“El proyecto que nos mostraron en 2017 contemplaba 8 mil metros cuadros de arborización, pero tres años después nos salen con que quieren cortar árboles. Si no responde, no vamos a permitir que se ejecute la obra”, advirtió un vecino de la OTB Recoleta.



La representante del colectivo No a la Tala de los Árboles, Rocío Estremadoiro, dijo que no existe garantía de que la Alcaldía respete los árboles con el cuarto contrato modificatorio.



“Hay un supuesto acuerdo con representantes de dos OTB donde dice que van a intentar proteger los árboles, pero eso no garantiza nada”, aseveró.