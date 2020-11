Fejuve pide parar obras de corredor Quintanilla por 10 observaciones

El vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) pidió que las obras de la segunda fase del corredor Quintanilla se paralicen “mientras no esté el proyecto a diseño final”.



Asimismo, el representante de la Asociación de Ingenieros Eméritos (Asieme), Gonzalo Maldonado, hizo al menos 10 observaciones.



“Condenamos los cambios en el proyecto sin el consenso de los vecinos y la falta de planificación seria del proyecto corredor Quintanilla. Pedimos que se organice un comité multisectorial a fin de generar un consenso, pero con la conservación de la calidad ambiental y solución urbanística”, dijo Luna.



Añadió: “También pedimos que se suspenda la ejecución de obras mientras no esté claro el proyecto a ejecutarse” y pidió que 44 árboles no sean afectados.



El representante de Asieme observó que este desnivel no resuelve los problemas de tráfico en la ciudad y anula parqueos en la avenida Melchor Urquidi. Además, que el desvío de la torrentera Aranjuez genera riesgo de inundación en el sector y el puente se transforma en distribuidor de tráfico a la avenida América y Melchor Urquidi .



Además, la estructura del puente disminuyó al menos el 15 por ciento de la sección hidráulica del río Rocha por las cinco columnas que soportan la plataforma, entre otras observaciones que hizo.



Desde hace seis días los vecinos de las OTB Bajo Aranjuez y Recoleta se mantienen en emergencia porque la Alcaldía pretende construir un desnivel entre las calles Miguel de Aguirre y el puente Recoleta para mejorar el flujo vehicular en el corredor Quintanilla, pero sin respetar las especies arbóreas.

El espacio para los árboles



El ingeniero ambiental Mario Jaldín señaló que se deben respetar al menos ocho metros de diámetro en el entorno de los árboles que están en riesgo por la construcción de un desnivel en la Uyuni.

El especialista junto a los vecinos de las OTB Bajo Aranjuez, Recoleta y los miembros del colectivo No a la Tala de Árboles explicaron que sólo así se puede garantizar la estabilidad y supervivencia de los árboles.

El desnivel de la Uyuni podría afectar al menos 44 árboles. Los vecinos proponen una alternativa que puede salvar a 43, pero los técnicos de la Alcaldía analizan esta propuesta.