Alcaldesa de Sipe Sipe reaparece, pero solo distribuye azúcar de la canasta

La alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia (MAS), reapareció ayer e informó que la Alcaldía sólo distribuye un quintal de azúcar, es decir, uno de los tres productos de la canasta escolar.

La autoridad edil asistió a la reunión del Comité de Operaciones Emergencia Departamental (COED), después de evitar casi tres semanas participar en actos público.

Heredia se mantenía al margen de la actividad pública desde que el pasado 17 noviembre, cuando fue retenida y maltratada por una turba de padres de familia.

Sus agresores exigían la firma de un contrato para la dotación de canastas con fondos del desayuno escolar.

“Se está entregando un ítem que es azúcar, estamos consensuando la entrega de los otros dos productos tomando en cuenta lo que piden los padres de familia”, dijo.

El retraso en la distribución de los productos continúa generando malestar entre los padres de familia.

Los beneficiarios amenazan con bloquear por cuarta vez la carretera a occidente si no se agilizan los procedimientos administrativos para la contratación de los ítems que faltan de la canasta.

La concejala Iveth Cortez dijo que la primera licitación no se concretó, porque las empresas que se presentaron no tenían boleta de garantía.

Salud

Respecto a su estado de salud, la Alcaldesa comentó que aún no logró recuperarse totalmente del trauma.

“Todavía tengo mareos, los ruidos y gritos fuertes me causan desesperación y aflicción, quizá sea porque estuve muchas horas soportando maltrato psicológico, eso había sido peor que los golpes”, mencionó.

Sobre los procesos legales contra sus agresores, Heredia señaló que deja en manos de la justicia el tema.

“No soy quién para decir qué pasará, pero no se puede quedar así, no es la primera vez que me maltratan psicológicamente. El año pasado también me encerraron, como mujer humildemente me he aguantado”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Sola, informó que a través del Consejo Departamental de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer tomaron conocimiento que la Defensoría del Pueblo y los representantes de la Alcaldía de Sipe Sipe interpusieron una denuncia penal.

“Nosotros estamos coadyuvando a las acciones que se iniciaron. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el Ministerio Público abrieron una investigación de oficio, esperamos en próximos días conocer los avances”, enfatizó.



Sola agregó que el caso de violencia política es de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hace una semana, el director de la Felcv, Ramiro Lobatón, adelantó que se ejecutarían cinco órdenes de aprehensión, debido a que por testimonios de comunarios se logró identificar a algunos instigadores de las agresiones contra la munícipe.

Concejo debe cumplir plazos

La concejala Iveth Cortez señaló que la adjudicación de dos ítems no pudo concretarse en la primera licitación, porque las empresas no contaban con boletas de garantía ni matricula de comercio.

Dijo que los técnicos del Ejecutivo municipal deben cumplir con los plazos comprometidos para evitar otro conflicto con los padres de familia.

“Se ha decidido cambiar el ítem de arroz por tres bolsas de fideos de 20 unidades y bidones de aceite de 4,5 litros. Esta modificación se hizo porque no había la cantidad que se requiere en el mercado”, detalló.