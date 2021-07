Manfred dijo que Intendente mintió: “Eso fue suficiente para despedirlo”

El alcalde Manfred Reyes Villa dijo este jueves que el exintendente Fernando Vargas faltó a la verdad cuando se le pidió que devuelva los equipos de música al local nocturno que fue intervenido, por lo que se lo despidió.

Reyes Villa expresó: “Esta institución va a ser totalmente diferente, cualquier acto irregular no lo vamos a dejar pasar”.

“En ese contexto yo le instruí a este señor que haga devolver esos equipos de música, me dijo que lo había hecho, pero, después, cuando vino el denunciante dijo que lo estaban obligando a que done esos equipos, eso fue suficiente para despedir al intendente”, añadió.

Sobre las denuncias de Vargas de que siguen las redes de corrupción de Edwin Castellanos y José María Leyes expresó: “Puede decir lo que sea, si había eso en estos dos meses debía haber denunciado. No voy a entrar a lo que diga él, sino lo que vamos a hacer nosotros”.

Anunció: “Estamos descubriendo más cosas y vamos a ser implacables, les pido a los cochabambinos que traigan las pruebas para que no exista ese abuso. Yo, mientras no se compruebe pasa lo que ha pasado ayer, he despido al Intendente”.