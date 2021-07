El sur vuelve a clases en aula, pero la Alcaldía “aún no aporta”

Estudiantes de 70 colegios de la zona sur retornaron ayer clases semipresenciales, pero sin que la Alcaldía de Cochabamba brinde los implementos de bioseguridad, como insumos de limpieza.



En el colegio Juancito Pinto B de K’ara K’ara, por ejemplo, los estudiantes llegaron en su mayoría sólo con el barbijo y un atomizador de alcohol, pocos con la máscara facial.



Al ingresar a la escuela, todos pasaron por una cámara de desinfección que fue instalada con el esfuerzo y recursos de los padres de familia.



Los estudiantes que deseaban lavarse las manos, en los pasillos, lo hacían en un lavamanos que fue donado por la fundación Save the Children.



En cambio, aquellos que lo hicieron en los cursos, aprovechaban los lavamanos artesanales que instalaron los padres de familia adaptando un balde, manguera y una bandeja con desagüe.



“Tenemos alrededor de 17 estudiantes por curso y en grupos. El primer grupo pasa de 8:30 a 10:00, después hay 20 minutos de desinfección. Tenemos la cámara de desinfección es el aporte de los padres de familia. Hasta el momento, del municipio no hay nada”, dijo el director del colegio, Robert Orellana.



El representante de padres de familia de Cercado II, Edson Claure, señaló que los otros colegios que retornaron son Dionisio Morales, René Barrientos, entre otros. Los demás retornarán gradualmente esta semana.



“Vamos a exigir al municipio que de una vez dote el material de aseo y bioseguridad para las unidades educativas, que es necesario para los estudiantes. Se ha visto el retraso de algunos colegios, porque la instrucción de la distrital fue a destiempo”, dijo Claure.



La secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Jenny Rivero, señaló que en unos 10 días se entregará a todos los colegios insumos de limpieza, además que el fin de semana se hizo la fumigación de los establecimientos, como medida de contención de la pandemia.



“Dentro de 10 días, tenemos previsto hacer la entrega del material de limpieza par las unidades educativas. El proceso de desinfección que se hizo el fin de semana es para todas las unidades educativas, porque nosotros no podemos discriminar colegios de la zona sur o de la norte, tenemos que pensar en todos”, dijo Rivero.



La semana pasada, la Dirección Departamental de Educación (DDE) señaló que las clases presenciales y semipresenciales en el departamento debían volver desde este lunes 26 de julio, pero sin que sea obligatorio.

Piden usar fondo de las mochilas



El representante de padres de Cercado II o zona sur, Edson Claure, señaló que se pedirá que con los recursos de las mochilas escolares se haga la dotación de insumos de limpieza y de bioseguridad para todos los colegios.

“El municipio sólo hizo la fumigación en distintas escuelas y la dotación de agua, no hizo más nada. Nosotros vamos a exigir que de una vez entregue los insumos porque tiene presupuesto”, dijo Claure.

Añadió: “También estamos pidiendo que el recurso de las mochilas sea invertido en material de aseo, de bioseguridad y mobiliario”, declaró.