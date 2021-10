Las calles del centro ya lucen con nuevas aceras

El centro de la ciudad ya luce las primeras aceras concluidas en el entorno de la plaza 14 de Septiembre. Sin embargo, aún hay lugares en donde se continúa trabajando.



A la fecha, las calles Sucre, Jordán, Baptista, Santiváñez, Gral. Achá y la 25 de Mayo ya lucen las nuevas aceras que le dan otro aspecto a la ciudad, sólo hacen falta algunos detalles. Por la Ayacucho y Heroínas aún se realizan trabajos y se estima que en los próximos días culminen.



“Recordemos que antes, cuando uno caminaba por ahí, se tropezaba porque las aceras estaban destrozadas. Además, si queremos ser la mejor ciudad de Bolivia tenemos que mostrar nuestro pasado aplicando un plan integral”, señaló el director de Obras Públicas, René Quiroga.



El proyecto arrancó en agosto con el propósito de mejorar más de 7.500 metros cuadrados de aceras, perfilado, colocado de soladura de piedra, construcción de cordones, contrapiso y colocado de baldosas de alto tráfico en el centro urbano de la ciudad. Los trabajos demandan una inversión de 3,3 millones de bolivianos.



La primera fase contempla llegar a estas vías: Heroínas, 25 de Mayo, Ayacucho y Jordán. La segunda arrancará en 2022 y continuará el siguiente anillo de la ciudad. Las otras etapas avanzarán por las cuadras aledañas una vez concluidas las de planificación. Se prevé que los trabajos serán por áreas específicas de manera que se libere por tramos y no generar perjuicio a los peatones y al transporte.



Una vez concluidos los trabajos del cambio de acera, se hará también el recarpeteado de dos vías, se mejorará la iluminación y la señalización de esos sectores.



Con el propósito de acelerar las mejoras, los trabajadores hacen dos turnos. De día se coloca el cordón nuevo y las baldosas y en la noche se retira el material antiguo.



La OTB Centro Histórico recalca que los trabajos deben ser coordinados. Su presidente, Eduardo Galindo, afirmó que no hay oposición, pero estos deben ser anunciados para que los vecinos prevean y no se vean sorprendidos con el cierre de sus calles.