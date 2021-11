Denuncian corrupción y daño económico en manejo de boletas de la Intendencia

Al menos 15 funcionarios de la Intendencia Municipal fueron denunciados por irregularidades en la emisión de las boletas de sanciones y trámites de cambio de nombres en los puestos de venta, informó este miércoles el director de esa repartición Roberto Kotoriy.

El secretario de Asuntos Jurídicos, Orlando Vargas, anunció que tomaron conocimiento de las irregularidades para hacer la denuncia.

“Esta situación nace de gestiones pasadas y en ese entendido ya la parte técnica que ha sido valorada para poner en conocimiento de Transparencia y el Ministerio Público”, dijo.

“Puntualmente son seis elementos que determinan este proceso: talonario de boletas de sanción, el mal llenado de boletas, no registro en el sistema de ingresos tributarios, algunas boletas no consignan montos, no se notificó, boletas sin firmas, no existe correlatividad en la fecha”, expresó.

Las irregularidades se dieron en el talonario de actas de clausura, de desclausura, citaciones, boletas de retención y del cuaderno de registro de talonarios.

“Nosotros no vamos a permitir ningún acto de corrupción, vamos a limpiar el nombre de la Intendencia, evidentemente, han habido muchos actos de corrupción en anteriores gestiones y también en esta gestión, pero por funcionarios de anteriores gestiones”, dijo Kotoriy.

También se investiga el cambio de nombre en los puestos de venta que estaban suspendidos desde marzo, pero se han seguido haciendo hasta septiembre. “Se han hecho 241 cambios ilegales”, dijo.

El Intendente hizo énfasis en que los hechos fueron cometidos por “funcionarios de la anterior gestión”, pero que seguían trabajando en la del alcalde Manfred Reyes Villa.

Intervención

A raíz de las irregularidades, la Dirección de Recaudaciones intervinó la Intendencia Municipal y detectó un daño económico de más de 1,1 millón de bolivianos, dijo su responsable Edwin Espinoza.

En Eventos Públicos se emitieron 76 boletas de sanción por 152 mil bolivianos, pero estos recursos no ingresaron al municipio. También, se extendieron 195 actas de clausura por 883.000 bolivianos que tampoco ingresaron el tesoro municipal.

A ello se suman 150 boletas de sanción de sitios municipios por unos 10 mil bolivianos que no se notificaron y 183 boletas de citación que no figuran en el sistema.