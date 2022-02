Viceministerio: Cercado debe abrogar ley de ampliación urbana

El Viceministerio de Autonomías dejó ayer en manos de Cercado, Arbieto y Santiváñez el resolver sus conflictos de límites. Sin embargo, el titular de esta cartera, Álvaro Ruíz, dijo que la Alcaldía de Cochabamba debe abrogar la ley que aprueba la homologación de la mancha urbana.



En respuesta, el secretario de Planificación de Cochabamba, Mijaíl Mercado, indicó que la Ley Municipal 1102/2022 de Ampliación de Áreas Urbanas Homologadas, que beneficia a juntas vecinales de los distritos 9 y 15 de la zona sur, “está bien elaborada” y no hay errores.



“Los cochabambinos siempre hemos hablado de la ampliación de la mancha urbana. El término de delimitación no lo conocíamos. Si es el tema del término, lo cambiamos en media hora”, agregó.



Ruíz aclaró que la parte técnica de la ley es clara, pero la observación radica en lo enunciativo. Dijo que este error retrasa la entrega y, si es que no hay otros percances, estará lista hasta abril.



La semana pasada, autoridades de la Gobernación y las Alcaldías realizaron una inspección en las zonas en conflictos y se evidenció que existen “polígonos” para revisar.



El viceministro Ruíz indicó que estas observaciones pueden ser subsanadas en una reunión entre alcaldes.



El subalcalde del Distrito 4 de Arbieto, Raúl Mendoza, adelantó que la primera reunión se llevará a cabo la primera semana de marzo y cada municipio llevará documentación para defender su territorio para que no se vea afectado por la delimitación del municipio vecino.

Molestia por ley de homologación



El 7 de febrero, el alcalde Manfred Reyes Villa promulgó la Ley 1102/2022 de Ampliación de Áreas Urbanas Homologadas en Cercado con el objetivo de incluir a la zona sur en la planificación de la inversión pública y beneficiar a cientos de familias de los distritos 9 y 15.

Esta situación causó que las autoridades de Arbieto denuncien que existe invasión de territorio que afecta especialmente al Distrito 4, lo que provocó a que la carretera al valle alto esté bloqueada por dos días.

El Viceministerio de Autonomías intervino y acordó que se realice una inspección. Ayer, el titular de esta cartera, Álvaro Ruíz, dejó el caso en manos de los municipios.

"Ahora corresponde que se abrogue la ley existente porque no corresponde a la solicitud del trámite, porque se habla de delimitación y luego ampliación. Hacen trámites para peras y aparecen manzanas, no corresponde”

Álvaro Ruíz



Viceministro de Autonomías

"La ley está bien hecha, no tiene errores. Si se trata de buscar detalles, comas, puntos, yo creo que son pretextos. Están queriendo hacernos ver como si fuese nuestro error lo que pasa"





Mijaíl Mercado



Secretario Planificación