Guardaparque apela al buen corazón de la población para sus medicamentos

Pedro Domingo Vargas Núñez lleva 30 años custodiando las áreas protegidas del país, y actualmente es guardaparque en el Parque Nacional Carrasco, en el departamento de Cochabamba.



Desde el 19 de abril Vargas se encuentra hospitalizado en la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba. A pesar de haberse sometido a cuatro intervenciones y de padecer problemas de páncreas, tuberculosis intestinal y otras dolencias, no hay miras de que le den el alta médica . Pedro enfrenta dificultades para cubrir los gastos de numerosas recetas que no están contempladas por la seguridad social, lo que afecta tanto su salud como la economía de su familia.



En un llamado al corazón solidario de la comunidad ambientalista y la población boliviana, Vargas solicita ayuda para adquirir algunos de los medicamentos recetados, así como pañales para adultos. Entre los productos requeridos actualmente se encuentra una leche para bebé, cuyo costo asciende a aproximadamente Bs 350, según menciona el guardaparque.



Con 55 años de edad, Vargas sufre incertidumbre respecto a su jubilación debido a su delicado estado de salud y las nuevas normativas de la Gestora Pública. Ante las complicaciones de combinar su trabajo en el campo como empleado del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) con su precaria condición física, una posible alternativa sería solicitar su reasignación a uno de los campamentos principales.



"No sé cómo podré regresar al trabajo, pero en los campamentos principales se realizan informes de los guardaparques y se pasa menos tiempo en el campo, tal vez eso pueda aliviarme un poco", comentó Vargas.



El guardaparque atribuye sus problemas de salud al estilo de vida que llevan los custodios del medio ambiente. "Como guardaparques, no comemos a horas fijas, bebemos agua de cualquier arroyo, sudamos y nos mojamos. Todo esto debe influir", argumentó.



Pedro ha puesto a disposición un código QR de su cuenta personal (Pedro Domingo Vargas Núñez), el cual se puede solicitar a su esposa, Cinthia Roxana Aguilar, a través del número de celular 650-14202. Aunque su familia reside en Santa Cruz, Pedro ha sido asignado al área protegida en Cochabamba, donde desempeña su labor como guardaparque.