Semapa planteará al Alcalde sancionar a usuarios por las conexiones cruzadas

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) presentará una propuesta al alcalde Manfred Reyes Villa para sancionar a quienes tengan “conexiones cruzadas” ya que son las mayores causantes de inundaciones en el municipio, anunció el gerente Luis Prudencio, según una nota de prensa.

“Los vecinos no se dan cuenta que una conexión cruzada no dañará a quien vive al lado de su vivienda, sino a las personas que está a 10 kilómetros (…) No sólo genera inundaciones, además también provoca daños en las tuberías”, sostuvo Prudencio.

La propuesta que será presentada consiste en hacer una primera notificación al usuario para que haga la reparación, la segunda notificación conlleva una multa y la tercera tiene como sanción el corte del servicio.

Prudencio señaló que la propuesta será realizada a la brevedad posible, ya que personal de Semapa debe ingresar casa por casa con el objetivo de verificar que conexiones tiene.

Las zonas que están en pendientes son los sectores donde se registran más conexiones cruzadas. “Recibimos la denuncia de uno de los vecinos de Jaihuayco y es precisamente en este sector donde se registran inundaciones. Los vecinos están sufriendo por las inundaciones ocasionadas por conexiones cruzadas”, señaló.