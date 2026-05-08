Fexco Negocios: Rueda y Vitrina Comercial generan $us 84 millones

La Fexco Negocios 2026 consolidó un movimiento económico proyectado superior a $us 84 millones en la Rueda Empresarial de Negocios y la Vitrina Comercial Exportadora, que integraron a empresas y compradores de 12 países generando encuentros empresariales, negociaciones activas y nuevas oportunidades de exportación para productos bolivianos, informaron ayer Cadexco y la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC).

La Fexco Negocios se desarrolló en el marco de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco), del 24 de abril al 3 de mayo.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Juan Carlos Ávila, destacó que ambos espacios consolidan mecanismos eficientes de vinculación comercial y fortalecen procesos de internacionalización empresarial.

Generación de recursos

La Rueda Empresarial de Negocios reunió a empresas de Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, China y Estados Unidos. Además, articuló encuentros multisectoriales vinculados a manufactura, agroindustria, logística, tecnología, innovación, construcción, comercio y servicios. Este espacio generó más de $us 63,2 millones en intenciones de negocio y más de 3.500 citas empresariales.

Asimismo, el 78% de las interacciones empresariales ingresaron en fase de negociación activa, fortaleciendo procesos de compra y venta de productos, provisión de materia prima, servicios especializados y nuevos mecanismos de articulación comercial entre empresas de 14 sectores económicos.

En paralelo, la Vitrina Comercial Exportadora consolidó reuniones especializadas entre empresas bolivianas y compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay y Argentina, alcanzando una tasa de efectividad del 74,4% en reuniones comerciales. Este espacio generó un movimiento económico proyectado superior a 21,3 millones de dólares en intenciones de negocio, a través de 117 reuniones de negocios para la exportación, distribución internacional y representación comercial de productos.