Finlandia celebra "una nueva era" con su entrada en la OTAN

El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra, Sanna Marin, han celebrado este martes el ingreso formal del país nórdico a la OTAN, "una nueva era" con la que esperan seguir reforzando la seguridad tras casi diez meses de espera desde la petición formal de adhesión.

"Finlandia está entrando en una nueva era como miembro de la OTAN", ha dicho Marin, "orgullosa" de poner fin a un "proceso histórico". "Gracias a nuestros aliados por la confianza. Juntos, seremos aún más fuertes", ha subrayado en Twitter.

También Niniisto ha enfatizado en un comunicado que "comienza una nueva era", habida cuenta de que Finlandia pone fin a una etapa marcada por el "no alineamiento". Para este giro, ha sido clave la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania en febrero de 2022.

Finlandia se ofrece a contribuir a la defensa colectiva y, al mismo tiempo, siente que gana en seguridad propia. El presidente ha advertido, no obstante, de que esta incorporación no hace que Finlandia vaya a dejar de buscar "la resolución pacífica de disputas" y ha señalado que "no va dirigida contra nadie", en aparente respuesta a los recelos expresados públicamente por la vecina Rusia, con la que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera.

Niinisto también ha reconocido que, durante los próximos años, Finlandia deberá adaptar su legislación para favorecer su "compatibilidad" con el conjunto de la OTAN y ha señalado que queda "un trabajo considerable" por hacer si el país quiere integrarse en la defensa común.

Finlandia solicitó su entrada en la Alianza Atlántica de la mano de Suecia, país al que ha querido recordar también Niinisto en esta histórica jornada. "La integración de Finlandia no está completa sin Suecia. Los insistentes esfuerzos para una rápida entrada de Suecia continúan", ha prometido.