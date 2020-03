Pese a resistencia de sectores, gobernadora dice que Cochabamba acatará el estado de sitio si el Gobierno lo dispone

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, aseguró hoy que se acatará el posible estado de sitio si el Gobierno dispone esa medida que será analizada por el Gabinete Ministerial ante el incumplimiento de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

"Hay una posibilidad de que se dicte un estado de sitio, parece que nos van a obligar los mismos ciudadanos (que incumplen). Eso ya es tema del nivel central, ellos tomarán la decisión y nosotros acatamos", dijo Soria, en entrevista con Red Uno.

Lamentó que la población no cumpla con las medidas determinadas por el Gobierno. “Lamentablemente se ha visto el incumplimiento de la ciudadanía, no están cumpliendo la cuarentena, no están tomando en serio la situación, realmente es preocupante”, agregó.

Indicó que hoy habrá una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) en la que se decidirán medidas para el cumplimiento obligatorio de la cuarentena.

Las restricciones decretadas por el Gobierno

El Gobierno dispuso la cuarentena total desde el domingo 22 de marzo de 2020 hasta el día sábado 4 de abril de 2020, con suspensión de actividades públicas y privadas.

Ordenó que los estantes y habitantes de Bolivia permanezcan en sus hogares el tiempo que dure la cuarentena total. Solo se permite el desplazamiento de una persona por familia en el horario de la mañana de 07:00 a 12:00 del mediodía, a fin de abastecerse.

También se prohíbe la circulación de vehículos motorizados públicos y privados sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.

Se exceptúa de la disposición a servicios de salud, Policía, Fuerzas Armadas, empresas de servicios públicos e industrias públicas y privadas, entidades financieras privadas o mixtas, entidades que brindan atención y cuidado a población vulnerable, medios de transporte autorizados para atender emergencias, medios de comunicación y abastecimiento de artículos de primera necesidad, farmacéuticos y que brindan atención a la población vulnerable.

También se permite excepcionalmente la circulación de 06:00 a 13:00 a personas que trabajan en tiendas de barrio, mercados, supermercados y centros de abastecimiento de artículos de primera necesidad.

Podrán circular, asimismo, personas que necesiten atención médica y que se encuentren en situación de caso fortuito o fuerza mayor.

Además, el Gobierno dispone que entidades dedicadas a la producción de alimentos, la provisión de insumos, así como a la elaboración de productos de higiene y medicamentos, deberán desarrollar sus actividades ininterrumpidamente.

También las empresas públicas y privadas dedicadas a las actividades de abastecimiento o productores de artículos de primera necesidad, deberán desarrollar sus actividades de lunes a sábado las veinticuatro horas del día.

El Gobierno instruye que los servicios de salud del sector público y privado deberán prestar su máxima colaboración sin interrupciones en la atención.