Despliegan 17 misiones de observación para garantizar transparencia en el balotaje

País
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Publicado el 19/04/2026 a las 11h40
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En el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, un total de 17 misiones de observación electoral fueron desplegadas en el país con el objetivo de acompañar y supervisar el desarrollo de la jornada, reforzando los mecanismos de transparencia del proceso.

El Tribunal Supremo Electoral informó que cerca de 2.000 observadores fueron movilizados y distribuidos en los nueve departamentos, donde realizan seguimiento a las distintas etapas de la votación, desde la apertura de mesas hasta el cierre del sufragio.

El presidente del órgano electoral, Gustavo Ávila, destacó el rol de estas misiones como un componente fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y aportar legitimidad al proceso electoral en curso.

Entre las delegaciones internacionales destaca la misión de la Organización de los Estados Americanos, encabezada por Cindy Quesada, exministra de Costa Rica, e integrada por 25 especialistas provenientes de 14 países.

Esta delegación desarrolla una agenda de trabajo que incluye reuniones con autoridades electorales, candidatos, organizaciones sociales y representantes académicos, además de la evaluación de aspectos técnicos del proceso como la organización de la jornada, el uso de tecnología, el financiamiento de campañas y la administración de justicia electoral.

Una vez concluida la jornada, la misión de observación de la OEA presentará un informe preliminar con observaciones y recomendaciones sobre el desarrollo del proceso.

Paralelamente, los tribunales electorales departamentales continúan con el despliegue y distribución de material electoral hacia regiones rurales y de difícil acceso, con el objetivo de garantizar que la votación se desarrolle en todo el territorio nacional sin contratiempos.

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