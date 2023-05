Aurora y Wilstermann golean y suben; la “U” y Palmaflor decepcionan en el valle

La fecha 11 del Campeonato de la División Profesional 2023 dejó importantes réditos para Aurora y Wilstermann, que saldaron sus presentaciones con inobjetables goleadas en casa. En tanto, Universitario de Vinto y Palmaflor decepcionaron y se relegaron en la tabla de posiciones.

Con estos resultados a favor, el Equipo del Pueblo se posiciona en la cuarta casilla del torneo y la general del promedio de la temporada. Por su parte, el Aviador se repuso de los 6 puntos restados a inicio de temporada y salió de la zona del descenso, mientras que la “U” y Palmaflor bajaron a la segunda mitad de tabla.

El primero en saltar a la escena de la fecha 11 fue Universitario de Vinto, que el viernes pasado recibió a Independiente en Quillacollo y perdió 0-1.

Un día más tarde, Aurora goleó 3-0 a Royal Pari, en el estadio Félix Capriles, sentando hegemonía en casa y siendo el único plantel cochabambino que no perdió como anfitrión.

El domingo hubo otro duelo en el estadio Félix Capriles, pero entre elencos vallunos: Wilstermann goleó 4-0 a Palmaflor, en una exhibición de fútbol ofensivo ante un desconocido elenco tropical que inició como candidato y está a pocos puntos de caer en la zona de descenso.

En la jornada hubo también otros resultados: Blooming 1-3 The Strongest, Vaca Díez 2-1 Real Santa Cruz, Nacional Potosí 3-2 Bolívar y Libertad Gran Mamoré 0-1 Guabirá.

Hoy (15:00) se enfrentan en El Alto Always Ready vs. Real Tomayapo.

En la fecha 12 habrá los siguientes duelos: el viernes, Guabirá vs. Vaca Díez (19:00); el sábado, Real Santa Cruz vs. Always Ready (15:00), Real Tomayapo vs. Wilstermann (17:30), Royal Pari vs. Libertad Gran Mamoré (20:00); el domingo, The Strongest vs. Aurora (15:00), Palmaflor vs. Nacional Potosí (17:30), Oriente vs, Blooming (20:00), y el lunes, Bolívar vs. “U” de Vinto (19:00).

TABLA DE POSICIONES

Equipo PTS PJ DIF

1- The Strongest 23 9 +12

2- Bolívar 19 11 +10

3- Nacional Potosí 19 10 +5

4- Aurora 18 11 +7

5- Palmaflor 15 10 +1

6- Real Santa Cruz 13 9 +1

7- Guabirá 13 9 -2

8- Always Ready 12 7 +7

9- Oriente Petrolero 12 9 0

10- U de Vinto 12 10 0

11- Real Tomayapo 12 9 -2

12- Independiente 12 11 -3

13- Vaca Díez 10 9 -5

14- Royal Pari 10 10 -8

15- L. Gran Mamoré 9 11 -15

16- Wilstermann* 8 10 +4

17- Blooming 8 11 -12

*Perdió seis puntos por deudas

TABLA PROMEDIO

Equipo PTS PJ PRO

1- The Strongest 27 11 2,45

2- Always Ready 16 9 1,78

3- Bolívar 22 13 1,69

4- Aurora 22 13 1,69

5- Nacional Potosí 20 12 1,67

6- Real Santa Cruz 16 11 1,45

7- Vaca Díez 16 11 1,45

8- Palmaflor 15 11 1,36

9- U de Vinto 16 12 1,33

10- Oriente Petrolero 13 10 1,30

11- Guabirá 13 10 1,30

12- Real Tomayapo 13 11 1,18

13- Wilstermann* 14 12 1,17

14- Royal Pari 13 12 1,08

15- Independiente 12 13 0,92

16- L. Gran Mamoré 9 12 0,75

17- Blooming 9 13 0,69

*Perdió seis puntos por deudas