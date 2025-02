Daniela Pol: El verdadero éxito es atreverse a soñar en grande y seguir su corazón

Daniela Pol es una de las periodistas y presentadoras más destacadas del país. Su trayectoria en la televisión boliviana, su capacidad de reinventarse y su rol como madre la convirtieron en un referente para muchas mujeres que buscan equilibrar sus carreras profesionales con la maternidad.

En el nuevo episodio del Pódcast OH!, grabado en la ciudad de Santa Cruz, comparte con los lectores sus desafíos en el periodismo y su incursión en el mundo del marketing digital, un emprendimiento que arranca con fuerza este año.

Daniela recibió a nuestro equipo con una calidez única, confesando su alegría de estar en el pódcast y salir en la Revista OH!.

- ¿Cómo estás en este momento de tu vida?

- Bien, un poco cansada. Hoy fue un día súper ajetreado y, cuando eres mamá, lo que más te cuesta es no ver a tus bebés. Son pequeños, tienen 4 y 5 años, y la jornada ha sido intensa. Desde las 8 de la mañana estuve entre trabajos y compromisos, luego el informativo hasta las 21:10 de la noche y de ahí vine volando hasta acá. Pero sí, lo más difícil es estar lejos de ellos durante todo el día.

- Es fácil idealizar a las figuras públicas sin tomar en cuenta todo lo que hacen a diario. ¿Cómo es un día en la vida de Daniela Pol?

- Mi rutina es una combinación de varias responsabilidades. Tengo la televisión, la maternidad, mi rol como esposa y, además, estoy en proceso de potenciar mi agencia de marketing de contenidos. Trabajo con algunas empresas y, aunque la agencia ya está en marcha, por falta de tiempo no he podido dedicarle todo lo que quisiera para potenciarla. En la tarde intento estar con mis hijos antes de regresar al canal a las 17:30. Hay días en los que trabajo más de 10 horas y otros en los que cumplo las ocho horas laborales. Trato de que los fines de semana, sobre todo los domingos, sean exclusivos para ellos.

- ¿Cómo fue la transición de la televisión a la creación de contenido digital?

- Siempre me ha gustado la comunicación en todas sus formas. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y tengo un diplomado en educación superior, que era otra rama que quería ver. También estudié publicidad, lo que me llevó a trabajar en la parte digital de unitel.bo, generando contenido. Toda la parte comunicacional no esta separada y, en este momento, la televisión está muy ligada a las redes sociales y utilizamos Facebook, Instagram y TikTok para difundir noticias. Me gusta mucho este campo porque puedes explotar tu creatividad de una manera muy diferente a la televisión que, a veces es muy cuadrada en algunos aspectos, con ciertos modismos o estructuras que no se pueden cambiar.

- ¿Consideras que este nuevo camino en tu carrera ha sido un plus o una carga más?

- Nunca ha sido una carga, al contrario, es un aprendizaje constante. Es algo que siempre quise hacer y que ahora estoy proyectando con más fuerza.

- Hablemos de tus inicios. ¿En qué momento decidiste dedicarte a la comunicación?

- Cuando era niña, quería ser veterinaria o ser la mejor jinete del mundo porque yo montaba a caballo desde mis cinco años, estuve en varias competencias nacionales. Tenía otra perspectiva de vida, pero mi mamá, que me conocía mejor que nadie, vio mi facilidad para comunicarme y me sugirió que estudiara comunicación. Entré a la universidad a los 17 años y, en mi primer semestre de clases, un docente que trabajaba en un canal pequeño me invitó a hacer un casting para presentar un programa infantil. Así comenzó todo. Al poco tiempo, el gerente del canal me pidió que hiciera una prueba para dar noticias y, a los 17 años, ya estaba en televisión. A los 19 me llamaron de Unitel y ya llevo 15 años ahí. Encontré lo que realmente me gusta hacer y lo que era para mi.

- ¿Qué es lo que más te apasiona de la televisión?

- Me encanta todo. La emoción de tener la primicia, la adrenalina del en vivo, el contacto con la audiencia y el desafío de contar historias. La comunicación tiene muchas ramas y yo disfruto todas, ya sea en la investigación, el análisis o el periodismo digital.

- ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva del periodismo desde que eres mamá?

- Todo cambia en la vida cuando uno es mamá. Antes me impactaban otro tipo de noticias; ahora me afectan más las que involucran a niños. También presto más atención a temas como la economía, porque ahora soy el pilar de mi hogar y todo lo que pasa en el país afecta a mi familia. La maternidad me ha dado otra sensibilidad.

- ¿Cómo manejas la exposición en redes sociales con tu vida privada?

- Trato de mantener un perfil bajo y no exponer demasiado a mis hijos, a mi familia. Hay mamás que muestran todo sobre sus pequeños, pero yo prefiero protegerlos. El tema de la maternidad lo manejo con cuidado. Si puedo mostrar cosas que no los expongan tanto.

- Durante la pandemia, el periodismo enfrentó uno de sus mayores desafíos. ¿Fue ésa la etapa más difícil de tu carrera?

- Definitivamente sí. Mi segundo hijo nació en plena pandemia y fue un momento muy duro. Trabajaba con miedo, porque el periodismo no paró y estábamos en la calle informando cuando todos estaban en cuarentena. Nos cuidábamos mucho, pero el miedo siempre estuvo presente. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, era una nueva etapa con mis dos bebés y mi nueva vida en Santa Cruz. Además en el trabajo nos cuidaban mucho, no veía a mi productor ni al equipo, yo sólo los escuchaba y trabajábamos en el set. Los periodistas salían, ellos eran los verdaderos héroes de la noticia, los veía y decía “qué valientes”. Dentro de mi vida laboral, a nivel emocional fue una de las etapas mas desafiantes.

- ¿Sientes que te has perdido momentos importantes con tus hijos por el trabajo?

- He tratado de estar presente en todas sus primeras veces, pero hay momentos que inevitablemente me pierdo. Este lunes es el primer día de colegio de mi hija y no voy a poder estar ahí. Eso duele, pero trato de pensar que lo que hago es por ellos y por su futuro.

- ¿Cómo es Daniela Pol como esposa?

- Me casé súper rápido, en menos de un año de conocer a mi esposo. Fue como de película, lo conocí en el matrimonio de mi hermano y en menos de un años mis padres celebraron dos bodas. Ha sido un camino de aprendizaje mutuo, pero siempre hemos priorizado el amor y la presencia de Dios en nuestra relación. Pasamos por momentos difíciles, pero siempre buscamos soluciones juntos. Ésa es nuestra política, los momentos buenos, malos, los atravesamos de la mejor manera.

- ¿Cómo ha sido equilibrar tu carrera con la maternidad?

- Ha sido todo un desafío. La etapa más difícil fue cuando tuve a mi segundo hijo en plena pandemia. Fue un cambio total en mi vida, tuve que mudarme de ciudad con mis dos bebés y mi esposo mientras trabajaba en la televisión. Estuve llena de ansiedad y miedo por la situación del mundo, pero también aprendí muchísimo. Ahora, intento estar lo más presente posible en sus vidas y equilibrar todo lo mejor que puedo.

- ¿Cómo es la distribución de tareas en casa con tu esposo?

- Él maneja mejor mi casa que yo. Ahora está más tiempo porque ahora terminó la especialidad en su carrera de Medicina, está haciendo algunos cursos extra y le permite estar más tiempo que yo. Compartimos absolutamente todo. Nunca decimos “ayúdame”, sino “hagámoslo”. Es un equipo. No sé si es suerte o saber elegir a la persona con la que estás.

- ¿Qué buscabas en tu pareja cuando la conociste?

- Es curioso, pero siempre dicen que las mujeres buscan un hombre parecido a su padre. En mi caso fue así. Cuando conocí a mi esposo, le mostré su foto a mi hermana y me dijo “Te casaste”. Mi papá y él se parecen mucho en su carácter tranquilo y en la forma en que me dan paz. Mi papá siempre estuvo presente en mi vida, era mi mejor amigo, y de alguna forma, mi esposo tiene esa misma esencia.

- ¿Cómo es tu relación con tu familia?

- Siempre hemos sido muy unidos. Mi hermana vive en Santa Cruz y es mi mano derecha con mis hijos. Mis padres están lejos, pero hablamos todos los días. Mi mamá, incluso a la distancia, me recuerda mis entrevistas y está pendiente de todo. Las mamás son asi.

- ¿Cómo te has mantenido físicamente con tantas responsabilidades?

- Para ser honesta, descuidé mucho mi salud y mi rutina de ejercicios. Antes era muy deportista, pero después de casarme dejé todo, los caballos, la bicicleta, el gimnasio. Este año me propuse retomarlo porque quiero cuidarme más.

- ¿Hubo algún momento que te hizo replantear tus prioridades?

- Sí, este año. Mi hija recibió un diagnóstico médico erróneo y fue un golpe fuerte para nosotros. Estábamos a punto de viajar para tratarla cuando nos dimos cuenta del error. Eso me hizo replantear todo: el tiempo que paso con mi familia, lo que realmente importa en la vida. Fue un jalón de orejas para que dejara de postergar mis sueños.

- ¿Qué consejo darías a quienes están empezando en el periodismo o en la creación de contenido?

- Que sigan su corazón y sus pasiones. Cuando algo te apasiona, no hay manera de que te vaya mal porque le pones el 100 por ciento. No hay que esperar el “momento perfecto”, hay que tomar decisiones y confiar en uno mismo.

- ¿Y qué consejo les darías a las mamás bolivianas?

- Que no se pierdan los momentos importantes con sus hijos. La niñez de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. La confianza y el amor que les demos en sus primeros años los marcarán para siempre.