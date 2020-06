Choferes califican de “burla” el pedido de repliegue de la Alcaldía; evalúan suspensión

Los principales dirigentes del transporte de Cochabamba calificaron de una “burla” y falta de seriedad de la Alcaldía el pedido de que el transporte público y particular se repliegue a tan sólo seis horas de haber comenzado a operar con el argumento de que el municipio se mantiene en riesgo alto de Covid-19.

Los representantes del transporte federado, libre y de los radiotaxis fueron convocados por la Alcaldía a un reunión de emergencia este lunes por la mañana con Movilidad Urbana para tratar la suspensión del servicio, porque Cochabamba sigue en riesgo alto de la pandemia del coronavirus con 611 casos, 210 en la ciudad.

“Es una mala lectura que toma la Alcaldía a seis horas toma la decisión de reanudar el servicio, una debilidad institucional o la Alcaldía tendrá que decir si va subvencionar al transporte, porque una cosa es estar cómodo con salario y otra vivir del día”, cuestionó el dirigente del transporte federado, René Orellana.

Anunció que también exigirán el plan de atención en salud del municipio, debido a que hasta ahora no se desconoce si se cuenta con un centro de aislamiento por si los casos aumentan.

“Vamos a escuchar qué argumentos técnicos y legales tiene el municipio. De cualquier manera consideramos que es falta de respeto y seriedad, nosotros no somos objeto de burla, para lograr flexibilizaciones hemos tenido actas con Alcaldía y Gobernación y la socialización ha sido ardua, pero sorprendentemente borran con el codo lo que ha escrito con la mano. Si no es coherente lo que dice el municipio no nos responsabilizamos por la determinación que tomen las bases”, declaró el dirigente de la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba (Aramco), Mauricio Leoni.

En tanto, el transporte libre manifestó: “No podemos decir fácilmente repliéguense después no trabajar tanto tiempo y haberlos tenido en cuarentena. La situación es ya es insostenible, deberían controlar”, dijo el representante del transporte libre, Mario Ramos.

Un aspecto que observan los conductores es la gran aglomeración de comerciantes en las calles y la falta de control de los ambulantes que disminuyen la capacidad vial.