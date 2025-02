Un emprendedor convierte el parquet, aros y redes en tableros de básquetbol

Las restricciones de la pandemia de la Covid-19 y el interés de su hija por practicar un deporte inspiró a Oscar Lafuente, un padre y comerciante de herramientas de construcción, a fabricar tableros de básquetbol con material reciclado desde 2020.

Sus conocimientos básicos de carpintería y su ingenio, motivaron al emprendedor a elaborar con madera de piso de parquet la base y usar el aro de la rueda de una bicicleta para contar con la cesta de anotación.

“La red también la fabrico, he ido practicando y cada vez todo me sale mejor, todo empezó para que mi familia no se aburra y ahora estoy con algunos pedidos”, subrayó.

El entusiasmo por replicar la estructura deportiva impulsó al vendedor a habilitar un espacio en su tienda para tener un pequeño taller para trabajar con mayor comodidad en eso que él considera un pasatiempo o “ hobby”.

La tienda se encuentra en la calle General Achá entre Falsuri, en pleno centro de la ciudad de Cochabamba. En el negocio, las familias pueden apreciar algunos de los tableros y otros productos que oferta Oscar, de 65 años.

En una visita a la tienda, Los Tiempos verificó que el esmero y acabado de los tableros hacen que estos sobresalgan en el sitio, donde también se oferta variedad de ropa, muebles y herramientas nuevas y usadas.

“Esto he empezado en la pandemia en casa para que mi hija y mi familia no se aburran, quedó bonito y mis sobrinos y vecinos me pidieron que haga otros”, afirmó.

Lafuente contó que hacer un tablero demora hasta tres días, porque cortar la madera, pegar, barnizar, pintar, enmarcar y armar el aro toma su tiempo.

“Elaboro todo con madera reciclada que se consigue generalmente de las construcciones que están desarmando en la ciudad para luego construir, el material es de los pisos de parquet, por eso son muy resistentes”, acotó.

El comerciante destacó que la madera que se utiliza para la base es de mara o pino.

Costo



El ingenio y el interés de la gente por su producto impulsó al padre de familia a mostrar algunos de los ejemplares de su trabajo para que atraer más clientes.

“Hago de todo tamaño, hay de todo precio, por lo que cobro es por mi trabajo porque el material es reciclado y no se gasta mucho, tengo desde los 150 bolivianos hasta de 190”, detalló.



Otras ventajas

Otra ventaja de la fabricación personalizada de los tableros es que este se puede colocarse en espacios reducidos o en el patio de una vivienda.

“Es bueno para animar a los niños a no estar pendientes del celular y a hacer actividad física para incentivar su desarrollo”, puntualizó.

En medio de este contexto, el padre instó a otros padres a buscar alternativas para compartir actividades en familia sin salir de casa.

Destaca reciclaje de los productos

El emprendedor explicó que prefiere fabricar los tableros y otros artículos con productos que otros desechan por el precio y la resistencia que tienen.

Comentó que encontrar el material base no ha sido complicado en los poco más de cuatro años que se dedica a este rubro, porque en la ciudad son cada vez más las viviendas antiguas que se demuelen para edificar otras nuevas y se retira gran cantidad de madera de los pisos de parquet, por lo que se podría decir que tiene ese insumo garantizado.