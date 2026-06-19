Salud garantiza vacunas contra la influenza y del esquema regular para Cochabamba

El Ministerio de Salud y Deportes, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), trasladó a Cochabamba las vacunas contra la influenza y del esquema regular, ente ellas, contra el sarampión, mediante los vuelos solidarios habilitados debido a los bloqueos, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de inmunización.

Las vacunas contra la influenza para adultos se llevaron la noche del jueves. Esta cartera de Estado detalló que suman un total de 52 mil dosis cuya cantidad complementa a las 199.120 enviadas el 23 marzo, con lo cual el departamento podrá disponer del 100% de las vacunas programadas para esta gestión.



Para el caso de los infantes, explicó que el 100% de las dosis anti influenza pediátrica (68.040) también están disponibles desde finales de marzo.

El esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Salud y Deportes, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) prevé evitar que, por causa de la situación política y social que afecta al país, la niñez, las poblaciones más vulnerables y las familias sean privadas de derecho a la salud, al bienestar y a la vida.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, junto con las vacunas contra la influenza se procedió al envío, cumpliendo todas las normas de bioseguridad y custodia de cadena de frío, vacunas del esquema regular que beneficiarán a un total de 82.000 niños y niñas de ese departamento.

Las autoridades de esta cartera de Estado informaron que los esfuerzos para completar los envíos de vacunas a las ciudades de Oruro y Santa Cruz, que igualmente fueron afectadas en la provisión de vacunas, continúan.

El Ministerio de Salud recordó que las vacunas permiten evitar y controlar 23 enfermedades inmunoprevenibles, por lo cual exhortó a la población a visitar los establecimientos de salud públicos y de la seguridad social para estar al día con la vacunación y precautelar la salud tanto de la población infantil como de adolescentes, jóvenes, embarazadas, personas con enfermedades de base, adultos y adultos mayores a 60 años.