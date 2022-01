Mesa denuncia que el MAS impidió ingreso de senadores para forzar 2/3 en sesión sobre ascenso en FFAA

El jefe nacional de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció este jueves que el MAS impidió el ingreso de senadores de oposición a la sesión de la Cámara Alta para forzar los 2/3 que el oficialismo necesita para aprobar el ascenso de generales en las Fuerzas Armadas (FFAA).

"La Directiva masista del Senado utiliza la chicana, el abuso y el engaño para aprobar el ascenso de generales de las FFAA, impidiendo el ingreso de senadores de oposición a la sesión y forzando los 2/3. Nuevamente el MAS denigra a las FFAA propiciando ascensos ilegítimos", escribió Mesa en sus redes sociales.

El Senado convocó para este jueves a una sesión con el objetivo de tratar este tema. El oficialismo necesita 2/3 de votos, que no tiene, para aprobar su terna en reserva.

Sin embargo, el MAS logró instalar la sesión ante la ausencia de los senadores de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos, Daly Santa María, Javier Martínez (suplente de Nelly Gallo) y Rodrigo Paz, según un recuento de Página Siete. El MAS acudió con todos sus titulares.

La transmisión del Senado muestra que a la hora de llamar lista antes de iniciar la sesión, Cecilia Requena, Barrientos, Santa María y Martínez no estaban en sala y llegaron luego de que se había instalado la sesión en reserva. La asamblea fue convocada con anterioridad para las 8:30, según Santa María, aunque en la convocatoria de la fecha se lee 9:00.

Paz pidió licencia, Requena informó más tarde a este medio que ingresó a la sesión, y el comunicador de la senadora Barrientos precisó que tenía licencia de dos horas, de manera que no llegó tarde. Ninguno de los parlamentarios del MAS faltó, por eso hubo el quórum correspondiente para instalar la sesión en reserva y tratar la designación del jefe embajador plenipotenciario a la Santa Sede y el ascenso del Alto Mando Militar.

"Tenemos tolerancia de media hora, incluso sin permiso podemos llegar media hora (atrasados). Viendo que eran las 8:15 mandé a hacer mi nota de solicitud de tolerancia de una hora. Llegué 9:20 y en esta sesión no tenía que tratarse la lista de ascensos militares. Los señores no tienen los dos tercios y para evitar eso cerraron las puertas y no nos dejaron entrar", declaró Santa María, en un video transmitido en vivo a las 10:00, según Página Siete.

En las imágenes publicadas por la legisladora explica que, incluida ella, fueron tres senadores de oposición a los que supuestamente no dejaron ingresar.

"Somos tres senadores los que hemos quedado afuera, aquí el senador Javier Martínez, el senador Fernando Vaca y los sacaron a dos senadores de Comunidad Ciudadana, en total cinco", dijo la senadora.