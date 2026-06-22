Federación Túpac Katari suspende ampliado e instruye “proceso de rearticulación”
La federación de campesinos de La Paz “Túpac Katari” ha suspendido el ampliado de emergencia que había convocado para este lunes en El Alto. En su lugar, convocó a ingresar a un proceso de rearticulación y consultas internas.
La decisión se anuncia cuando los bloqueos de caminos se han levantado en el departamento y se desató una serie de acusaciones entre los líderes de las movilizaciones, el ejecutivo campesino Vicente Salazar y el senador Nilton Condori.
Según el documento emitido por la federación, se ha suspendido el ampliado “debido a los últimos acontecimientos políticos suscitados en el país y a las determinaciones asumidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que han generado profunda indignación en las bases campesinas al constituir una abierta traición a las demandas y aspiraciones de los pueblos indígena originario campesinos”.
En ese marco, instruye a las 20 provincias “ingresar de manera inmediata a un proceso de rearticulación, reorganización y fortalecimiento orgánico, convocando reuniones, ampliados provinciales y consultas, internas para realizar un análisis profundo de la coyuntura nacional y definir estrategias conjuntas en defensa de los intereses del sector campesino”.
De todas formas, la federación se declaró en estado de alerta máxima y movilización orgánica permanente, con los mecanismos para fortalecer la capacidad organizativa de las provincias.
También pidió unidad en sus organizaciones “dejando de lado Intereses personales y sectoriales”.