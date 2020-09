La riqueza del bilingüismo cochabambino

Hasta hace tal vez tres o cuatro décadas, una expresión de sorpresa era frecuente entre quienes llegaban a Cochabamba por primera vez: “¡Parece que aquí todos también hablan quechua, ¿no?!”. Hoy aquella frase probablemente haya sido reemplazada por: “¡Aquí mucha gente habla también quechua, ¿no?!”. Lo cierto es que el bilingüismo generalizado en las zonas urbanas de Cochabamba ha sido un fenómeno prácticamente único en Bolivia.



Resulta una cualidad que ha sido ponderada por la ciencia desde diversos ángulos. “Todo bilingüismo, desde el punto de vista psicolingüístico y de los procesos cognitivos, es favorable- explica la lingüista Patricia Alandia-. Eso en tanto que las dos lenguas tengan cierto equilibrio, un status similar. Si el niño es bilingüe, pero de menos competencia en el castellano y la escuela es sólo en castellano, entonces tendrá problemas, como ha pasado muchas veces. Los contactos para el aprendizaje primero tienen que darse en la lengua materna y luego con la segunda lengua. Y todos los espacios de aprendizaje se deben brindar en las dos lenguas para que se desarrolle un bilingüismo de enriquecimiento”.

Ventajas

Para orgullo local, según investigaciones neurolingüísticas, el cerebro bilingüe es diferente al monolingüe tanto en lo fisiológico como en lo funcional. Hablar más de una lengua induce a que ese noble órgano se organice de forma distinta. Diferentes áreas neuronales se activan y aumenta la densidad de la materia blanca, responsable de las conexiones nerviosas. En la práctica, ello implica mentes más flexibles y eficientes, con mayor capacidad de atención y concentración, de memoria y resolución de problemas. Además, esa condición protege contra el deterioro cognitivo provocado por la edad o las lesiones cerebrales.

A dichas conclusiones llegaron, en 2015, expertos europeos y norteamericanos de diversas áreas que desarrollaron Brainglot, un proyecto de investigación sobre bilingüismo y neurociencia cognitiva. En contrapartida, aseguraron los expertos, los bilingües son algo más lentos al hablar y proclives a los atascos de palabras antes de poder pronunciarlas. En suma, usar dos lenguas obliga a una serie de procesos mentales extras que modifican el cerebro. Proporcionan además un entrenamiento mental que acaba por suponer una ventaja para casi cualquier actividad cognitiva.

La historia

¿Cómo Cochabamba heredó ese afortunado bilingüismo? “Es por razones históricas asentadas en el prehispánico –explica el sociólogo Carlos Laruta–. Primero, con la migración y sustitución poblacional de aimaras con población quechua que hicieron los incas. Y, luego, el asentamiento disperso y masivo, por razones climáticas, que hicieron los españoles en la época colonial mezclando españoles y quechuas en proporciones numéricas similares. Lo hicieron en poblaciones que después se volvieron parte de las ciudades intermedias del departamento como Quillacollo, Tiquipaya, Sacaba, Cliza, Punata, Tarata, Aiquile, Mizque, etc.”.

Patricia Alandia precisa detalles sobre los factores que consolidaron el fenómeno años más tarde: “El sistema agrario que existía antes hizo que los hacendados se fueran al área rural. Esta forma de hacienda propició que se establecieran relaciones muy cercanas entre los castellano hablantes y los quechua hablantes. Tanto así, que hablaban quechua los mestizos, las clases media y alta. En las haciendas convivían los niños quechua hablantes con los niños castellano hablantes. Adicionalmente en las poblaciones donde antiguamente había un monolingüismo quechua los pobladores tuvieron que adoptar, por obligación y necesidad, el castellano. Por ello, las siguientes generaciones eran bilingües”.

De acuerdo a las explicaciones, dos cambios sociales indujeron a que, hacia mediados y fines del siglo XX, la capital departamental y las ciudades intermedias resultasen altamente bilingües: la Reforma Agraria de 1952 y la acentuada migración desatada en los años 60 y 70. Entonces, probablemente, cientos de miles de cochabambinos bilingües poblaban dichas urbes. Por ello, en la actualidad, aún es frecuente escuchar a representantes de aquellas generaciones que hablan ambas lenguas ya sea juntas, revueltas o por separado. Dependerá del contexto.

En descenso

Laruta así como un estudio de la sociolingüista austriaca Inge Sichra señalan que un 50 por ciento de la población cochabambina es bilingüe. Sin embargo, dicha cualidad declina sostenidamente. “Se está percibiendo, y en unos años se notará un cambio drástico en el porcentaje de hablantes, la ruptura de la transmisión del quechua a los más pequeños –dice Alandia–. Las nuevas generaciones, en general, son monolingües, castellano hablantes”.

Alandia, quien es docente universitaria de la materia de bilingüismo, cita que muy pocos de sus alumnos aprendieron quechua. Ello pese a que sus progenitores o sus abuelos hablan quechua. “Cuando les pregunto si van a transmitir esa lengua a sus hijos, se quedan callados –puntualiza–. Es muy difícil que en un contexto urbano haya esa transmisión. Hay investigaciones que muestran cómo las anteriores generaciones hablan todavía el quechua, pero los muchachos de 15 años para abajo ya no, frecuentemente incluso en las provincias”.

Lo afirmado por la lingüista coincide también con resultados de estudios como el titulado “En mí ya termina el quechua”, realizado en 2016 por Jurek Hentschel para la Universidad Libre de Berlín. “Cochabamba cuenta con una notable vitalidad del quechua y un bilingüismo extendido y relativamente estable en el nivel social e individual –resume Hentschel–. Esta situación sociolingüística influye en la posición del quechua en el contexto urbano. Es ahí donde el quechua sufre una acelerada pérdida lingüística a nivel social e individual, vinculado estrechamente con la falta de transmisión intergeneracional (…) los padres ya no enseñan la lengua a los hijos para allanarles el camino de la asimilación y un supuesto ascenso social”.



La investigación describe, por ejemplo, cómo al influjo de la posmodernidad la segunda lengua va concentrándose en determinados espacios mientras que en otros desaparece. Sin embargo, asegura que “esta lengua (quechua) tiene un valor ‘emblemático’ y ‘práctico’ relativamente alto. Así que la ‘realidad sociolingüística’ del área urbana de Cochabamba cuenta con condiciones relativamente favorables para el futuro del quechua”.

El investigador rescata testimonios anecdóticos donde, por ejemplo, algunos jóvenes quechuas explican que “en el mercado de la Cancha todo es quechua”. Pero también destacan que en “los supermercados todo se habla en castellano”. Finalmente, presenta el testimonio de Carla que le ha dado título a la investigación.

“Sí, en castellano es [la comunicación], porque la mayoría más es castellano, solamente los que hablamos nuestros papás o abuelos, hasta ahí se quedó –dice Carla–. Digamos, mi generación de mí ya no va a hablar. [...] Ya no, imagínate que tenga mis hijos y yo ya no les hable quechua, ahí se va perder, en los hijos de mi mamá, digamos, en mí ya termina el quechua”.

Aportes y singularidad

Así, entre esperanzas y recortes, la lengua de los incas parece batirse lentamente en retirada junto a esa proverbial y vigorosa riqueza que le dio a la llajta. Un vigor que ha endulzado y saborizado de términos al castellano hablado en la región como marcando para siempre la memoria de su centenaria convivencia. Ahí suman desde los diminutivos, como “wawita”, “mamita”, “caserita” que apelan a un trato cariñoso. Y está también la célebre partícula “ri” que altera la forma de los verbos con casos como, “invitaRIme”, “hablaRIme”, “llevaRIme”…que añade un “por favor” al significado. Dos botones en medio de incontables aportes morfológicos, gramaticales y semánticos.

Así, también, por ahora, Cochabamba suma entre ese singular conjunto de regiones donde muchos heredaron dos valiosos chips genéticos para comunicarse. En Sudamérica pasa algo similar en Paraguay donde el 52 por ciento del país habla castellano y guaraní. En España destacan los casos de Cataluña y el País Vasco. En el norte de Europa, en la India, China y algunos países africanos aparecen varias otras decenas. Y en las últimas décadas empezó a surgir en diversas zonas del sur de Estados Unidos, con las terceras generaciones de inmigrantes latinos.

“Si las características básicas de interculturalidad se mantienen, el bilingüismo permanece –explica Laruta–. Pero como la cultura es dinámica, en un mundo cada vez más globalizado, si bien no se excluye a las lenguas minoritarias, el mundo cosmopolita requiere, por ejemplo, del inglés, el propio castellano y otras lenguas masivas para estar conectado. Allí también aparece otro tipo de bilingüismo más amplio, internacional, entre castellano e inglés, inglés y chino mandarín por ejemplo”.



Cosas del implacable paso del tiempo y los cambios que trae, donde, sin embargo, algunas voces y palabras y lenguas, como esas del quechua en convivencia con el castellano, resultan únicas.